Юридическое определение «быстрой моды», обязательства для онлайн-платформ, система бонусов и штрафов в зависимости от экологического воздействия… Верхняя палата французского парламента начала рассмотрение законопроекта, направленного на регулирование злоупотреблений в сфере дешевого текстиля.

Сенат Франции приступил к рассмотрению законопроекта, направленного на борьбу с «fast fashion» — «быстро обновляемыми» или «одноразовыми» предметами одежды, продаваемыми по заниженным ценам и массово поступающими из Китая, в частности от таких гигантов, как Shein и Temu. Недорогая, низкокачественная, легко заказываемая, крайне загрязняющая окружающую среду и постоянно обновляемая одежда заполонила рынок и стала угрозой для традиционных производителей текстильной отрасли. Поэтому парламентарии решили регулировть ее массовое поступление во Францию.

Законопроект, предложенный депутатом правоцентристской партии «Горизонты» (Horizons) Анн-Сесиль Виоллан, был принят в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) в марте 2024 года, но более года пролежал в Сенате.

По данным агентства Ademe, ежегодно на каждого француза приходится более 48 предметов одежды, поступающей на рынок, а 35 единиц одежды выбрасываются каждую секунду. С 2010 по 2023 год количество предметов одежды, поступивших на рынок Франции, выросло с 2,3 до 3,2 миллиардов.

«Сегодня гиганты ультрабыстрой моды заполонили рынок без какого-либо контроля. Необходимо ввести четкие правила и наказывать как можно строже», — настаивает сенатор от правой партии «Республиканцы» Сильви Валент Ле Ир, докладчица законопроекта в Сенате.

Среди ключевых мер — введение в законодательство определения fast fashion с учетом таких критериев, как объемы производства, частота обновления коллекций, ограниченный «срок службы» изделий и слабая мотивация к их ремонту. Для компаний, подпадающих под это определение, будут установлены обязательства, в том числе по информированию потребителей о «влиянии на окружающую среду» их продукции.

Первоначально законопроект предусматривал ужесточение санкций для онлайн-платформ через систему бонусов и штрафов, основанную на «экологических издержках», вызванных чрезмерным производством. Сенат, при поддержке правительства, исключил это положение, предпочтя использовать критерии, связанные с «долговечностью» и «коммерческими практиками» платформ. Такая редакция нацелена преимущественно на «ультрабыструю» моду китайских платформ Shein и Temu, не затрагивая другие европейские или французские компании, которые могли бы попасть под действие первоначального текста. «Цель — бороться с экстремальными моделями», — заявили в министерстве экологического перехода. «Это касается именно ультрабыстрой моды, поскольку количество наименований там в разы превышает обычные стандарты».

Обсуждение в Сенате также будет касаться запрета на рекламу компаний fast fashion. Сенатское большинство — альянс правых и центристов — выступило против этой меры, ссылаясь на нарушение «свободы предпринимательства». Однако правительство поддерживает запрет и попытается вновь включить его в законопроект, при поддержке левых.