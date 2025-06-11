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ЕС выделил 200 000 000 евро на вырубку виноградников Франции 0 1247

Бизнес
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Сбор винограда в Бургундии.

Сбор винограда в Бургундии.

Больше всего рынок заметил падение интереса к вину в Китае.

Во французских супермаркетах за прошедший год резко упали продажи вина. Клиенты приобрели там на 35 миллионов бутылок — то есть на 4,2% — меньше, чем за предыдущий период, сообщается в исследовании Circana, на которое ссылается радио RTL. Больше всего пострадали розовые (– 6%) и красные (– 5,1) вина. Как отмечают эксперты, снижается не только потребление, но и производство вина, причем во всем мире. Оно находится на самом низком уровне за последние 60 лет.

Как отмечает RTL, падение продаж вина в супермаркетах не стало сюрпризом. Причины — в том числе в экономической ситуации. С начала пандемии стоимость вин выросла примерно на 30%, значительно больше и без того высокой общей инфляции.

Исследование касается только крупных торговых площадок, а не специализированных винных магазинов. Однако похожую тенденцию отмечают и они. В марте одна из наиболее известных французских сетей винных лавок Nicolas была вынуждена снизить цены, чтобы вернуть клиентов.

При этом во Франции больше всего пострадали продажи красных и розовых вин — тех, которые в стране традиционно делают в наибольших объемах. Продажи белых, наоборот, выросли на 0,6%. Эксперты связывают «белый» тренд с меньшей, чем у красного вина, крепостью этого напитка, а также изменением климата. Красные вина на фоне глобального потепления стали раньше созревать и получаются более тяжелыми и алкогольными. Белые вина, которые нередко производят в более прохладных регионах, такой тенденции подвержены меньше.

В регионе Бордо, известном своими красными винами, власти совместно с Европейским союзом даже начали платить виноделам за вырубку лоз. На эти цели выделили 200 миллионов евро.

«Обвал» потребления, зафиксированный французскими исследователями, замечают не только во Франции. В прошлом году мировой спрос на вино упал на 3,3%. Это «рекордные» показатели с 1961 года.

Больше всего рынок заметил падение интереса к вину в Китае. На него рассчитывали в том числе производители французских вин. Растущий средний класс, для которого производители из Франции поставляли миллионы бутылок каждый год, теперь перешли на более крепкие напитки. Потребление вина с начала пандемии коронавируса падает примерно на 10% ежегодно.

Не помогла французскому импорту в Китай и политическая ситуация — в 2024 году Пекин на фоне растущих разногласий с ЕС объявил о начале антидемпингового расследования в адрес групп Rémy Cointreau и Pernod Ricard.

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