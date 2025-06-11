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IKEA отзывает опасный товар. Он может быть у вас на кухне 0 755

Бизнес
Дата публикации: 11.06.2025
LETA
IKEA отзывает опасный товар. Он может быть у вас на кухне
ФОТО: LETA

IKEA отзывает чеснокодавилку IKEA 365+ VÄRDEFULL, чёрного цвета, сообщила в среду BNS пресс-служба торговой сети

IKEA призывает всех владельцев чеснокодавилки IKEA 365+ VÄRDEFULL чёрного цвета, незамедлительно прекратить использование и связаться с IKEA для замены или полного возврата стоимости.

Товары IKEA проходят тщательные проверки и соответствия всем необходимым требованиям на всех рынках, где представлена IKEA.

Однако, ввиду ошибки при производстве, которая была обнаружена при внутренней проверке, выявлен риск отсоединения мелких деталей при использовании, поэтому было принято решение отозвать чеснокодавилку IKEA 365+ VÄRDEFULL чёрного цвета, с маркировкой 2411(YYWW) до 2522 (YYWW).

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Отзыву подлежат товары со следующими номерами 201.521.58, 305.781.89, и 601.636.02.

Если покупатель не уверен, попадает ли их изделие под отзыв, они могут вернуть любой пресс для чеснока IKEA 365+ VÄRDEFULL чёрного цвета и получить полный возврат средств. Товар можно вернуть в любой IKEA, обменяв или получив полный возврат средств, для этого чек не нужен.

"Приносим свои извинения за любые доставленные, в связи с этим неудобства",- указала торговая сеть.

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