Из-за поддельного алкоголя Латвия ежегодно теряет 12 миллионов евро

По сравнению с другими товарами вина и крепкие алкогольные напитки имеют один из самых высоких показателей подделок. Потери от их продаж в Европейском союзе (ЕС) достигают 2,289 миллиарда евро в год, а число утраченных рабочих мест составляет почти 5700. Налоговые потери от этих продуктов достигают 2,068 миллиарда евро.

Как отмечает EUIPO, организованные преступные группы используют сложные схемы для введения потребителей в заблуждение. Производители подделок часто повторно используют оригинальные бутылки или изготавливают фальшивые этикетки, которые наклеивают на пустые бутылки, чтобы потребители и ответственные органы не могли отличить подделку от оригинала.

В кампании EUIPO «Всемирный день борьбы с подделками» освещаются угрозы, которые представляют фальсифицированные продукты питания и напитки по всему ЕС. Эта инициатива является ответом на недавние отчёты, в которых подчёркивается, что подделки в секторе продуктов питания и напитков продолжают представлять серьёзные риски для здоровья потребителей, а также вредят европейской экономике и кулинарному наследию.

Согласно оценке угроз преступлений в сфере интеллектуальной собственности за 2022 год, продукты питания — особенно печенье, макароны, чипсы и сладости — стали второй по количеству конфискаций категорией товаров на внешних границах ЕС в 2020 году.

Рост электронной торговли предоставил мошенникам новые возможности для распространения поддельных продуктов питания, и потребителям становится всё сложнее отличить подлинные продукты от подделок, подчёркивается в отчёте Европола о тяжкой и организованной преступности в ЕС (SOCTA) за этот год. Преступники манипулируют маркировкой и упаковкой продуктов, а также адаптируют производственные процессы, намеренно имитируя более качественные товары.

Операции правоохранительных органов в реальной среде также выявили масштабность этой проблемы. В совместной операции Европола и Международной организации уголовной полиции Интерпола под названием «OPSON», которая проводится ежегодно, в 2024 году были конфискованы фальсифицированные и некачественные продукты питания на сумму 91 миллион евро.

Потребителям рекомендуется приобретать продукты у официальных розничных продавцов и дистрибьюторов, а также только на официальных сайтах брендов, чтобы избежать подделок и имитаций. В поддельных продуктах питания и напитках находят опасные вещества, включая метанол, ртуть и токсичные пестициды, предупреждают организаторы кампании.

Определить подлинное происхождение товара помогают проверка маркировки, страны происхождения и логотипов сертификации. Потребителям рекомендуется обращать внимание на официальные указания географического происхождения ЕС, которые являются подтверждением качества и подлинности. В ЕС зарегистрировано более 3600 продуктов с географическим указанием.

Также необходимо тщательно осматривать упаковку и сам продукт, так как у подделок часто заметны дефекты отделки или орфографические ошибки. При проверке происхождения товара могут помочь инструменты проверки подлинности, такие как QR-коды и голограммы.

С 1994 года EUIPO регистрирует товарные знаки ЕС, а с 2003 года — образцы дизайна, охватывая все 27 государств-членов. С 2023 года агентство также управляет ремесленными и промышленными географическими указаниями. Оно сотрудничает с партнёрами в ЕС и за его пределами и является местом размещения Европейского центра мониторинга нарушений прав интеллектуальной собственности.