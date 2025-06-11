Крупного автоторговца «Auto Blitz» внесли в «чёрный список»

Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) включил автоторговца ООО «Auto Blitz» в "чёрный список", поскольку предприятие не выполнило решение Комиссии по разрешению потребительских споров, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗПП.

12 июля прошлого года потребитель приобрёл подержанный автомобиль у «Auto Blitz». Выяснилось, что отсутствует ряд указанных в объявлении элементов комплектации — резиновые коврики в салоне, адаптер розетки фаркопа, защита двигателя, а также сигнализация.

Потребитель согласился приобрести автомобиль без нескольких недостающих деталей комплектации, однако отсутствие сигнализации было выявлено позже, когда сделка уже была завершена.

Поскольку товар не соответствовал описанию продавца — а именно, в автомобиле не было сигнализации, несмотря на то, что в объявлении говорилось об её наличии, — Комиссия по разрешению потребительских споров частично удовлетворила требование потребителя, обязав «Auto Blitz» установить в автомобиле сигнализацию.

В 2024 году оборот «Auto Blitz» составил 7,348 миллиона евро, что на 20,2% больше, чем годом ранее, однако убытки компании выросли в 7,4 раза и составили 134 308 евро.

Согласно информации «Firmas.lv», «Auto Blitz» зарегистрирована в 2011 году, а её уставной капитал составляет 225 000 евро. 71,38% уставного капитала принадлежит АО «Mūsa motors grupa», фактическими бенефициарами которой являются Витаутас Тучкус и гражданин Эстонии Виктор Силатс, 17,78% принадлежит Гирту Земитису, а 10,84% — Тучкусу.