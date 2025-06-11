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Латвия работает меньше соседей 2 666

Бизнес
Дата публикации: 11.06.2025
Diena.lv
Латвия работает меньше соседей

Diena публикует обзор рынка труда в стране. Банковский экономист Дайнис Гайшпуйтис комментирует ситуацию, при которой ЛР по-прежнему отстает от Евросоюза со своими 77,4% трудящегося населения — тогда как в Эстонии работает 81,8%, а в Литве — 79,1%.

«В условиях, когда столь много мужчин находятся вне рынка труда или работают на нем неофициально, однозначные решения найти не будет возможным, - продолжает издание, -Это связано как с наличием долгов и зависимостей, так соответственным возрастом, навыками и знаниями, а также владением государственным языком. Простейший способ - отменить различные ограничения, однако в любом случае решение этого вопроса потребует достаточно большого вовлечения государства и финансовых инвестиций.

Министерство экономики указывает, что существенные различия между показателями занятости в Латвии и соседних государствах наблюдаются также среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, Это частично связано с более медленным вхождением молодежи на рынок труда — недостаточными возможностями объединить работу с обучением и недостатком предложения эластичного труда. Хотя также в Латвии осуществляется основанное на рабочей среде обучение, все же вовлечение молодежи в него более ограниченно и менее систематично чем, например, в Эстонии. По сравнению с Эстонией, низший уровень экономической активности в Латвии наблюдается также среди жителей в возрасте от 65 до 74 лет».

Между тем, если бы уровень занятости в ЛР подрос бы до эстонских параметров, то внутренний валовой продукт в государстве мог бы увеличиться на 5,2%, или 2,1 миллиарда евро. «Конечно, надо принимать во внимание, что таковой прирост был бы возможен только тогда, если экономика была бы способна обеспечить соответственное предложение рабочих мест». Д.Гайушпуйтис называет критически важные аспекты: навыки, мотивация, здоровье. «Конечно, эти индивидуальные факторы перекрываются с теми, на которые государство может воздействовать, то есть, создавая благоприятнейшие или более эластичные условия, чтобы по возможности быстрей вернуться или дольше остаться на рынке труда. Это относится как к мотивации работников, так и предприятий, на что государство может воздействовать с помощью налогов или другого регулирования».

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#рынок труда
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(2)
  • ВП
    Вася Пупкин
    14-го июня

    Профессия "латыш" имеет ограниченное число вакансий, а кем ещё могут работать хуторяне с их интеллектом?

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  • Д
    Дед
    11-го июня

    Ни Латвия виновата, а правители, которые фактически уничтожили экономику, разворовали бюджет, посему, реальная безработица и составляет 23%.

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