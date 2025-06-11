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Ваша квартира хочет в 2007 год - тогда она стоила вдвое дороже 0 827

Бизнес
Дата публикации: 11.06.2025
LETA
Ваша квартира хочет в 2007 год - тогда она стоила вдвое дороже
ФОТО: Виталий Вавилкин

С начала года, так и в течение месяца средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги выросла на 0,2%, свидетельствует об этом обзор рынка серийных квартир, подготовленный риэлторами.

В мае средняя цена на серийные квартиры выросла до 860 евро за квадратный метр. Цена была в среднем на 47% ниже, чем 1 мая 2007 года, когда средняя цена на неремонтированную квартиру в серийном доме достигла рекордного уровня - 1620 евро за квадратный метр.

В отдельных микрорайонах — Югле и Иманте — цена квартир выросла на 3-4%. В частности, в Югле средняя цена квартир выросла более чем на 4%, а в Иманте — почти на 3%.

Средняя цена квадратного метра серийных квартир с одной комнатой выросла на 0,1%, с двумя комнатами - на 0,2%, а с тремя комнатами - на 0,5%.

Самые высокие цены на серийные квартиры в мае сохранились в Тейке, где средняя цена за квадратный метр составляла 1070 евро, а самые низкие – в Болдерае – 646 евро за квадратный метр.

В мае самые дорогие квартиры по-прежнему находились в домах серий 119 и 104, где цены на двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии колебались от 52 000 до 55 000 евро в зависимости от местоположения. Наиболее дешевыми были дома литовского проекта, где цены на двухкомнатные квартиры колебались от 30 000 до 42 000 евро, и дома времен Хрущева, где цены на двухкомнатные квартиры колебались от 28 000 до 44 000 евро в зависимости от микрорайона.

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#недвижимость #цены
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