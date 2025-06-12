Дожди парализовали поля: фермерам грозит нашествие вредителей

В некоторых районах Латвии из-за влажных погодных условий фермеры не могут выехать на поля с техникой, поэтому возможности использовать инсектициды для борьбы с насекомыми будут ограничены, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (СССО) Гунтис Гутманис.

Он также отметил, что влажные погодные условия создают и другие проблемы, при этом ситуация существенно отличается в различных регионах и хозяйствах.

По словам Гутманиса, хуже всего обстоят дела в Видземе и Латгале, в частности в регионе Мадона, где местами за месяц выпала трёхмесячная норма осадков. Из-за обильных осадков некоторые территории оказались затоплены, при этом значительные проблемы могут вызвать и разлившиеся реки, затопляющие районы, где сами ливни были не столь сильными.

Гутманис также добавил, что СССО призвал министра земледелия найти компромисс с Министерством охраны среды и регионального развития (ВОСРР) по вопросам установления исключений для обслуживания мелиорационных систем.

Ранее сообщалось, что в мае этого года Латвию накрыли сильные осадки, вызвавшие наводнения и затопление полей и садов, что может уничтожить урожай этого года. Кроме того, заморозки нанесли значительный ущерб садоводам.

Министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) поручил экспертам Министерства земледелия (МЗ) в сотрудничестве с Службой поддержки села (СПС), Латвийским центром консультаций и образования для села (ЛЦКОС) и Государственной службой защиты растений (ГСЗР) оценить масштабы ущерба, причинённого майскими ливнями и весенними заморозками посевам, овощным плантациям и фруктовым садам.

После подведения итогов и подсчёта убытков МЗ обратится к Европейской комиссии с предложением о предоставлении чрезвычайной поддержки Европейского союза (ЕС) латвийским фермерам, пострадавшим от майских паводков и весенних заморозков.

Также Краузе уже в начале мая подчеркнул необходимость найти решения для смягчения ограничений, наложенных на обслуживание мелиорационных систем в нижнем течении рек в связи с целями охраны природы, чтобы владельцы систем могли их обслуживать и снизить угрозу затопления населённых пунктов.

СССО — это объединение, включающее более 50 общенациональных неправительственных организаций производителей и переработчиков, охватывающее всю территорию Латвии и все секторы производства. Организация формирует единую позицию фермеров для защиты интересов производителей в переговорах с государственными учреждениями и другими партнёрами по сотрудничеству.