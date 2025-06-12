Глава Банка Латвии говорит «нет»: денег нет и не будет

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс заявил, что экономика Латвии будет расти на несколько процентов или даже десятые доли процента, однако не пообещал, что этот рост обернётся в реальные деньги, за которые можно было бы закупать вооружение, строить «Rail Baltica», спасать «airBaltic», индексировать пособия, направленные на стимулирование рождаемости, и финансировать ещё не поддающееся исчислению множество других нужд, пишет NRA.lv .

Банк Латвии (БЛ) на этой неделе сообщил неутешительные новости: экономика Латвии растёт медленнее, чем ожидалось в конце прошлого года. Согласно декабрьскому прогнозу БЛ на 2024 год, прирост валового внутреннего продукта (ВВП) должен был составить 2,1%, однако в июне пришлось признать, что рост, скорее всего, будет только 1,2%. Замена цифры 2 на 1 местами оказывается неприятнее, чем кажется на первый взгляд. Суть в том, что изначально обещанный рост в пару процентов обеспечивал бы не улучшение, а лишь сохранение уровня благосостояния. В свою очередь, рост в 1,2% — это скорее снижение, чем слабый прирост или ноль.

Это связано не только с человеческой привычкой быстро адаптироваться к хорошему, но и с объективной необходимостью создавать резервы на амортизацию. Без этого легко потерять уже достигнутое — от услуг до различных процессов. Потеря того, что уже имелось, вызывает страдания, которых не было бы, если бы этого блага не существовало вовсе. Поэтому на уровне как отдельных людей и домохозяйств, так и предприятий и государств очень важно быть осторожными и не тратить все средства на новые приобретения. Нужно формировать накопления, чтобы не пришлось отказываться от того, что уже стало нормой.

Сколько можно жить за счёт долгов и надежд?

Рост ВВП на несколько процентов в год даёт средства для поддержания уже достигнутого уровня жизни, сформированного во многом на ожиданиях будущего роста доходов. Как только ВВП не обеспечивает этих доходов — начинаются проблемы. При этом один процент роста и один процент падения не равнозначны по своему влиянию. Один процент роста можно сравнить с одной десятой процентного пункта снижения. Экономика в этом смысле похожа на человеческое тело: реакция на сахар или приятные запахи куда слабее, чем на укол, щипок или прикосновение к огню.

Латвия оказалась в ситуации, когда рост государственных расходов можно было бы покрыть только при увеличении доли государства в ВВП на 12% в год, как это было во времена так называемых «жирных лет», а не на 2%.

Плюс в том, что годы или даже десятилетия откладывания инвестиций в жизненно важные для государства объекты и процессы избавляют от сожалений по поводу снижения прогноза роста ВВП с 2% до 1% — ведь даже 2% не обеспечивали необходимых расходов. Поэтому Казакс вынужден был пожелать правительству, Сейму и самоуправлениям научиться говорить «нет» разного рода запросам на финансирование:

«Бюджет не резиновый — на всё денег не хватит. Кроме того, никто не обещал, что жизнь будет простой. Надо принимать решения и очень чётко определить, от чего можно отказаться. В бюджете есть резервы. Только на закупки приходится более пяти миллиардов евро в разных формах. Там точно можно повысить эффективность и получить средства. По сути, нужно научиться говорить “нет” и следить за тем, на что тратятся деньги. Другого пути нет — приоритеты и “нет” всему остальному».

Снижение налогов за счёт полной платной медицины?

Мысль Казакса продолжил руководитель Управления монетарной политики БЛ Улдис Руткасте: «В Латвии есть возможности, которые мы долго не использовали. Финансируем обширные сети, широкую инфраструктуру и занятость по чуть-чуть для каждого. В итоге никому не хватает. Это касается не только основного образования, о чём уже говорилось, но и других сфер. Видимо, оптимизируя эти сети, можно сэкономить, и каждый, кто готов на такие шаги, мог бы получать более достойную зарплату и быть более доволен своей работой и жизнью. Ещё один путь — пересмотреть, что государство может не делать и передать частному сектору. С прежним подходом, когда у каждого понемногу отнимают, много не сэкономишь. Тогда сразу начинаются споры о “неприкосновенных” расходах, но и в них нет уверенности, что всё эффективно и оптимально».

Казакс подвёл итог: «Подстригая волосы, вес не сбросишь», пояснив, что придётся «резать» не волосы, а численность занятых в госсекторе.

Сокращение госслужащих возможно путём приватизации государственных предприятий и услуг. «Политики и общество должны договориться о налоговой нагрузке, — сказал Руткасте. — Если хотим больше государственных услуг, надо понимать, что придётся больше платить налогов, если общество с этим согласно. В мире есть разные модели. В Европе государственные услуги охватывают широкую сферу, поэтому налоги высоки, а вне Европы объём госуслуг меньше — и налоги ниже. Если мы хотим множество мостов и школ и чтобы всё это содержалось в порядке, налоги надо платить. Или можно договориться, что, скажем, какой-то мост станет частным, и тогда за его пересечение придётся платить».

Если постройки обрушатся, они увлекут за собой ВВП

Часть ответа Руткасте касалась примера, приведённого в вопросе газеты Neatkarīgā, о Вантовом мосте, съезд с которого ведёт прямо к зданию на ул. Кришьяня Валдемара 1B. Оно входит в комплекс зданий Банка Латвии, где и проходила беседа с Казаксом и Руткасте. Мост активно используется, несмотря на его аварийное состояние. Специалисты признали его пригодным к эксплуатации лишь с ограничениями, такими как сужение тротуаров.

Вантовый мост — типичный и наглядный пример того, как отсутствие накоплений на своевременный ремонт грозит огромными расходами. Причём это в лучшем случае — если получится избежать обрушения и человеческих жертв в момент, когда мост будут пытаться ремонтировать и одновременно эксплуатировать. Комплекс зданий БЛ на ул. К. Валдемара упоминается также потому, что в него планируется переселить Сейм, освободив текущее здание для ремонта. Отличие здания парламента от Вантового моста лишь в том, что оно менее доступно для общественности, и поэтому широкой публике не столь известно, что оно находится в полуразрушенном состоянии. То же можно сказать и о многих зданиях в Старой Риге, начиная с Рижского собора.

Ожидаемое снижение темпов роста ВВП Латвии ниже 2%, необходимых для поддержания текущего уровня жизни и образа управления, — это сигнал к тому, чтобы ещё вовремя изменить подход. Однако до сих пор такие сигналы игнорировались до момента, когда исчерпаны все резервы и возможности занимать.