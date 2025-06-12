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Каждый пятый евро в тени: сколько Латвия теряет из-за «серой» экономики 1 745

Бизнес
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Каждый пятый евро в тени: сколько Латвия теряет из-за «серой» экономики
ФОТО: Unsplash

Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году снизилась на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 21,4% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщил в четверг на конференции, посвящённой теневой экономике в Латвии, директор Центра устойчивого бизнеса Стокгольмской школы экономики в Риге Арнис Саука, пишет LETA.

В то же время в Эстонии доля теневой экономики увеличилась с 17,9% ВВП в 2023 году до 19,5% в 2024 году, а в Литве она снизилась на 1,7 процентных пункта и составила 24,7% ВВП.

Согласно результатам исследования индекса теневой экономики, в 2024 году крупнейшей её составляющей в Латвии остались "зарплаты в конвертах", которые составили 50% от всей теневой экономики.

Другая составляющая — "неотражённые доходы" — составила 23,6%, а "неоформленные сотрудники" — 26,4% от всей теневой экономики.

Доля средней зарплаты, скрываемой работодателями от государства, в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизилась на 2,9 процентных пункта — до 20,7%.

В сфере сокрытия доходов или прибыли в 2024 году наблюдался рост на 0,6 процентного пункта — с 14,6% до 15,2%.

Доля неоформленных сотрудников в 2024 году составила 10,9%, что на 0,8 процентного пункта меньше, чем в 2023 году.

Согласно исследованию, общий уровень взяточничества — то есть процент от доходов, уплачиваемый предприятиями в виде неофициальных платежей "за улаживание дел" — в 2024 году в Латвии составил 9,3%, снизившись на 0,7 процентного пункта по сравнению с 2023 годом.

В то же время вырос средний процент от суммы контракта, который, по оценке предпринимателей, необходимо заплатить, чтобы получить государственный заказ: с 7,5% в 2023 году до 7,8% в 2024 году.

Среди отраслей самый высокий уровень теневой экономики в Латвии по-прежнему наблюдался в строительстве — 33,8% (снижение на 0,4 п.п. по сравнению с 2023 годом). В розничной торговле доля составила 26,2% (в 2023 году — 27%), в секторе услуг — 23,6% (в 2023 году — 26,4%), в производстве — 17,3% (в 2023 году — 18,9%), а в оптовой торговле осталась на уровне 13%.

По шкале от одного до пяти удовлетворённость налоговой политикой государства в Латвии выросла с 2,6 в 2023 году до 2,65 в 2024 году.

Незначительно выросла и удовлетворённость предпринимателей качеством бизнес-регулирования: с 3,04 до 3,06.

Удовлетворённость поддержкой правительства в 2024 году снизилась до 2,52 (в 2023 году — 2,57).

Удовлетворённость работой Службы государственных доходов (СГД) в 2024 году повысилась до 3,6 балла (в 2023 году — 3,47).

Исследование "Индекс теневой экономики в странах Балтии", проводимое Стокгольмской школой экономики в Риге под руководством Сауки и профессора Талиса Путниньша, проводится ежегодно на основе опросов предпринимателей. Для расчёта доли теневой экономики в ВВП учитываются неотражённые доходы от предпринимательской деятельности, незарегистрированные или скрытые сотрудники и "зарплаты в конвертах".

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#теневая экономика
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(1)
  • 12-го июня

    когда в стране всё хорошо и экономика на уровне то никто не прячет налоги, а если прячут значит всё плохо. делайте выводы, может хватит с народа вытряхивать всё до сантима, людям жить надо а не существовать

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