Коммунистические власти уже 65 лет не могут разобраться, как работает экономика.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) Кубы достиг 475,88 пункта в мае 2025 года, отражая ежемесячное изменение на 0,83%, совокупное изменение на 7,45% и годовое изменение на 16,43%.

Данные, опубликованные в понедельник Национальным бюро статистики и информации (ONEI), подчеркивают сохраняющийся рост цен на продукты питания и услуги, в то время как в таких секторах, как табак и алкогольные напитки, наблюдается дефляция.

Индекс потребительских цен рассчитывается на основе 32 000 цен, ежемесячно собираемых в 8 159 заведениях, расположенных в 18 муниципалитетах, включая городские районы 14 провинций и четырех муниципалитетов Гаваны.

Потребительская корзина включает 298 наименований товаров, на которые приходится “более 90,0% расходов домохозяйств". В отчете подчеркивается, что индекс “является репрезентативным только для страны” и не существует на региональном или муниципальном уровне. Распределение заведений составляет 82% государственных, 13,97% негосударственных и 4,03% сельскохозяйственных.

Наибольший месячный рост цен отмечен на помидоры (15, 36%), куриные яйца (7, 97%), сжиженный газ (6, 29%) и рис (5, 76%). При этом крепкие сигары подешевели на 6,34%, лук-на 3,11%, табак-на 2,98%.