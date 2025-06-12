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Жители Острова Свободы остались без помидоров 0 805

Бизнес
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Обязательная часть карибской кухни сделалась недоступной.

Обязательная часть карибской кухни сделалась недоступной.

Коммунистические власти уже 65 лет не могут разобраться, как работает экономика.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) Кубы достиг 475,88 пункта в мае 2025 года, отражая ежемесячное изменение на 0,83%, совокупное изменение на 7,45% и годовое изменение на 16,43%.

Данные, опубликованные в понедельник Национальным бюро статистики и информации (ONEI), подчеркивают сохраняющийся рост цен на продукты питания и услуги, в то время как в таких секторах, как табак и алкогольные напитки, наблюдается дефляция.

Индекс потребительских цен рассчитывается на основе 32 000 цен, ежемесячно собираемых в 8 159 заведениях, расположенных в 18 муниципалитетах, включая городские районы 14 провинций и четырех муниципалитетов Гаваны.

Потребительская корзина включает 298 наименований товаров, на которые приходится “более 90,0% расходов домохозяйств". В отчете подчеркивается, что индекс “является репрезентативным только для страны” и не существует на региональном или муниципальном уровне. Распределение заведений составляет 82% государственных, 13,97% негосударственных и 4,03% сельскохозяйственных.

Наибольший месячный рост цен отмечен на помидоры (15, 36%), куриные яйца (7, 97%), сжиженный газ (6, 29%) и рис (5, 76%). При этом крепкие сигары подешевели на 6,34%, лук-на 3,11%, табак-на 2,98%.

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