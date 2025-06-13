Промышленный рост в Латвии выше, чем в среднем по ЕС

Выпуск промышленной продукции в Латвии в апреле этого года по сравнению с тем же месяцем 2024 года вырос на 1,9%, что больше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные "Eurostat".

В апреле рост по сравнению с предыдущим годом зафиксирован в 15 странах ЕС. Самый быстрый рост был в Ирландии (+18,4%), Финляндии (+10,2%) и Хорватии (+6,5%). В Эстонии выпуск промышленного производства увеличился на 4,1%, а в Литве, как и в Чехии, он увеличился на 2%.

Между тем из 12 стран, где промышленное производство сократилось по сравнению с предыдущим годом, самый быстрый спад в этот период зафиксирован в Дании (-11,6%), Болгарии (-10,5%) и Словении (-4,6%).

В странах ЕС выпуск промышленной продукции в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличился на 0,6%, в еврозоне - на 0,8%.

По сравнению с мартом выпуск промышленной продукции в ЕС в апреле уменьшился на 1,8%, в еврозоне - на 2,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем объем промышленного производства увеличился в 19 странах, наиболее быстрый рост был в Дании (+3,5%), Люксембурге (+3,2%), а также в Хорватии и Швеции (обе страны +2,5%), а наибольший спад зафиксирован в Ирландии (-15,2%), Мальте (-6,2%) и Литве (-3%). В Латвии объем промышленного производства увеличился на 0,7%, а в Эстонии - на 1%.