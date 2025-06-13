Торговец пояснил, почему в Латвии самый дорогой рис в Балтии

Одна и та же упаковка, один производитель, один торговец, но совершенно разные цены в Латвии, Литве и Эстонии. И, к сожалению, не в нашу пользу, пишут общественные СМИ.

Самый дешевый пакет риса у нас стоит 1,19 евро, а в Эстонии всего 0,39 евро, убедился Банк Латвии.

Это почти невероятно, заявил экономист Банка Латвии Олег Краснопёров.

"Я проверял дважды и трижды. Это действительно так", - сказал экономист.

В качестве другого примера он приводит сливочное масло. Его цена в нашей стране за год выросла на 30%.

"Инфляция на сливочное масло в Латвии за год составляет 30%, такой нет ни в одной другой европейской стране. В среднем в еврозоне, в Литве, Эстонии - инфляция на масло 10-15%", - отметил Краснопёров.

Изначально можно сделать вывод, что самые дешевые продукты в магазине "Rimi". Но выделять супермаркет "Rimi" как лидера по самым низким ценам, тоже не совсем верно, заключил Банк Латвии. На многие, особенно самые дешевые продукты, цены одинаковые - цент в цент. Рис, гречка и макароны стоят одинаково.

Банк Латвии считает, что нет оснований говорить о том, что компании договариваются о ценах друг с другом. Скорее это свидетельствует об отсутствии конкуренции. Выход на рынок "Lidl" лишь на мгновение поколебал цены. Теперь все очень внимательно следят за конкурентами и сравнивают цены. Это признают и торговцы.

В свою очередь, "Rimi" на вопрос Латвийского телевидения, почему самые дешевые товары в магазинах Латвии стоят существенно дороже, чем в соседних странах, указало, что "есть товары, которые пользуются большим спросом, большие объемы, а значит, и цены разные. Тут надо смотреть на очень-очень специфические и разнообразные факторы".

"В каждой стране рыночная ситуация разная. Мы не отличаемся по проценту прибыли ни от Эстонии, ни от Литвы. В итоге это индивидуальная рыночная специфика каждой страны", - сказала представитель по связям с общественностью "Rimi Latvia" Инга Бите.

Возможно, в Эстонии гречку продают себе в убыток, чтобы привлечь покупателей, в Латвии это делают с помощью акций и продуктов из других групп. Как заявили в Банке Латвии, что если сравнивать продукты средней стоимости, то различия минимальны. Только эти - самые дешевые продукты - в Латвии особенно дорогие.