Baltijas balss logotype

Венесуэльские авиакомпании и отели зарабатывают на россиянах 0 603

Бизнес
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Первые группы из дальней страны встречали почетным эскортом.

Первые группы из дальней страны встречали почетным эскортом.

На Карибском направлении у Боготы есть немало конкурентов.

Ожидается более 15 000 туристов: с августа возобновятся чартерные рейсы между Россией и Венесуэлой.

С августа этого года Венесуэла и Россия расширят сотрудничество в сфере туризма благодаря возобновлению чартерных рейсов, что стало возможным благодаря соглашению, подписанному между государственной туристической компанией Венесуэлы (Venetur) и российской компанией Pegas Touristik.

Информацию предоставила министр туризма Летисия Гомес, уточнив, что соглашение будет действовать в течение трех лет и обеспечит прибытие одного еженедельного рейса с вместимостью 430 туристов. Она также отметила, что российские путешественники смогут насладиться культовыми направлениями, такими как остров Маргарита, Канаима и восточный регион страны.

Гомес подчеркнула, что эта инициатива является частью политики по развитию туризма, продвигаемой президентом Николасом Мадуро в рамках программы «Двигатель туризма». В результате ожидается прибытие 15 480 российских туристов в течение года.

Связь между двумя странами сыграла ключевую роль в развитии сектора, благодаря прямым маршрутам в Каракас и Порламар.

В этом контексте авиакомпания Conviasa стала первой авиакомпанией Латинской Америки, увеличившей количество рейсов между Москвой и регионом, что способствует укреплению туристических связей, сообщает официальное агентство AVN.

Читайте нас также:
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг 226
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен 328
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 208
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 474

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 11
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 26
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 49
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 46
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 70
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 62
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 11
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 26
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео