На Карибском направлении у Боготы есть немало конкурентов.

Ожидается более 15 000 туристов: с августа возобновятся чартерные рейсы между Россией и Венесуэлой.

С августа этого года Венесуэла и Россия расширят сотрудничество в сфере туризма благодаря возобновлению чартерных рейсов, что стало возможным благодаря соглашению, подписанному между государственной туристической компанией Венесуэлы (Venetur) и российской компанией Pegas Touristik.

Информацию предоставила министр туризма Летисия Гомес, уточнив, что соглашение будет действовать в течение трех лет и обеспечит прибытие одного еженедельного рейса с вместимостью 430 туристов. Она также отметила, что российские путешественники смогут насладиться культовыми направлениями, такими как остров Маргарита, Канаима и восточный регион страны.

Гомес подчеркнула, что эта инициатива является частью политики по развитию туризма, продвигаемой президентом Николасом Мадуро в рамках программы «Двигатель туризма». В результате ожидается прибытие 15 480 российских туристов в течение года.

Связь между двумя странами сыграла ключевую роль в развитии сектора, благодаря прямым маршрутам в Каракас и Порламар.

В этом контексте авиакомпания Conviasa стала первой авиакомпанией Латинской Америки, увеличившей количество рейсов между Москвой и регионом, что способствует укреплению туристических связей, сообщает официальное агентство AVN.