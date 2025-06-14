Bloomberg: США против предложения G7 о снижении цен на нефть из России

США выступают против предложения "Группы семи" снизить "потолок цен" на российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, позиция США ослабляет надежды европейцев на то, что лидеры стран G7 согласятся на введение этой меры в ходе саммита, который пройдет с 15 по 17 июня в Канаде. Источники добавили, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Евросоюз и Великобритания стремятся снизить предельный уровень цен на российскую нефть – с 60 до 45 долларов за баррель. Цель этой меры – оказать давление на доходы России от нефти, которые имеют значение для продолжения её войны против Украины.

Евросоюз также включил снижение "потолка цен" в проект 18-го пакета санкций. Собеседник Bloomberg отметил, что ЕС и Великобритания могли бы рассмотреть возможность снижения предельной цены на нефть без США, но соглашение с участием всех стран "Группы семи" было бы более эффективным.