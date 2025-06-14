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Что производят в Латвии? Данные ЦСУ впечатляют! 1 2820

Бизнес
Дата публикации: 14.06.2025
grani.lv
Что производят в Латвии? Данные ЦСУ впечатляют!

Утверждение, что в Латвии после распада Советского Союза больше ничего не производят, стало любимой мантрой пессимистов при обсуждении экономических проблем страны.

Однако данные Центрального статистического управления (ЦСУ) говорят об обратном. Производство в Латвии не только существует, но и активно развивается, модернизируется и адаптируется к современным условиям, пишет LVportals. Латвийская продукция востребована от Скандинавии до США.

65% латвийской продукции идёт на экспорт

В 2024 году объём выпуска продукции обрабатывающей промышленности в Латвии составил 10,29 миллиарда евро. Из этого объёма 65% ушло на экспорт.

Лидерами стали производство изделий из дерева (2,7 млрд евро) и пищевая промышленность (2,1 млрд евро). Да, деревообработка составляет почти четверть отрасли — и это вызывает споры. Однако при этом в Латвии успешно развивается и производство электроники, имеющее высокую добавленную стоимость.

Рост высоких технологий

Согласно данным ЦСУ, ключевым фактором роста стало развитие высокотехнологичных отраслей. За 10 лет производство электронного и оптического оборудования выросло почти втрое, достигнув 509,6 миллиона евро. Выпуск электрических устройств увеличился в 2,5 раза и составил 435,64 миллиона евро. При этом около 90% этой продукции уходит на экспорт.

Одним из лидеров в ИТ-сфере является компания SIA Mikrotīkls, разрабатывающая программное обеспечение MikroTik RouterOS и производящая маршрутизаторы RouterBOARD.

Тихие гиганты латвийской экономики

На первый взгляд может показаться, что промышленности в Латвии почти нет. Это иллюзия: просто многие предприятия работают в сегменте B2B и не продвигают продукцию под собственными брендами.

Так, компания SIA Avoti из городка Лизумс уже более 20 лет производит детскую мебель для IKEA. А SIA Karavela — один из крупнейших производителей рыбной продукции в Европе — работает преимущественно под частными марками.

Новые проекты

Как отмечает экономист Банка Латвии А. Пуке на портале Makroekonomika.lv, в 2024 году начали работу новые производственные линии и заводы. Вот лишь некоторые из них:

Defence Partnership Latvia — завод бронетехники в Валмиере Kuldīgas fabrika — шпонирующая фабрика Bovo Gas — предприятие по производству биометана Golden Fields Factory LV — фабрика по выпуску белка в Лиепае Tenax Panel — производитель сэндвич-панелей в Добеле Новая линия тостеров на Fazer Latvija в Огре SyFud — рыбоперерабатывающее предприятие в Лиепае Расширение деревообрабатывающего производства CEWOOD в Алуксненском крае

Глобальные бренды — локальное производство

В 2023 году в Латвии было зарегистрировано более 18 600 производственных предприятий — от пищевой до текстильной промышленности. Многие из них производят известную во всём мире продукцию — хоть мы и не всегда об этом знаем.

Так, упомянутый SIA Avoti имеет завод не только в Лизумсе, но и в Резекне. Более 20 лет компания работает с IKEA.

Латвийские бренды Printful и Printify — одни из лидеров рынка print-on-demand в США. Хотя доходы в основном формируются за рубежом, значительная часть операций и персонала находится в Латвии.

Регионы включились в индустриальную гонку

Karavela — это не филиал иностранной корпорации, а латвийская компания, самостоятельно завоевавшая рынок Европы.

В Ливанах историческая стекольная промышленность переросла в передовое производство оптоволокна. Такие компании, как Lightguide и Ceram Optec, в прошлом году реализовали продукции более чем на 100 миллионов евро.

В Краславе на швейной фабрике SIA Nemo шьют автомобильные палатки Thule, известные по всему миру.

Добавим к списку AS Valmieras stikla šķiedra, SIA CrossChem, AS SAF Tehnika, фармацевтические компании и десятки других — и станет ясно: Латвия производит, и немало.

Латвийские производства нуждаются в хорошем имидже

Как подчёркивает Янис Лиелпетерс из Латвийской торгово-промышленной палаты, важно не только производить, но и рассказывать об этом обществу. Поддержка предпринимательства, формирование позитивного образа бизнеса и внимание СМИ к реальным достижениям — это и есть ключ к устойчивому росту латвийской промышленности, считает он.

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#промышленность #экспорт
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Оставить комментарий

(1)
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    Aleks
    14-го июня

    Промышленность есть,экономика есть,а денег в бюджете нет. Какая то странная арифметика.

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