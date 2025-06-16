Есть идея, как сэкономить 100 млн евро на первых километрах трассы Rail Baltica

Проект "Rail Baltica" наконец-то "спустился на землю" - ведется пересмотр вариантов строительства трассы, чтобы хоть как-то приблизиться к реально доступному объему финансирования, пишут общественные СМИ.

Вот один из примеров: на первых 40 километрах трассы, изменив высоту насыпи, планируется сэкономить около 100 млн евро, или пятую часть затрат на строительство этого участка, сообщила в воскресенье передача Латвийского телевидения "de facto".

Актуализированные расходы первой очереди проекта пока не обнародованы - соответствующий документ должен быть готов к концу месяца.

"Как видите, ведутся строительные работы и подготовка сервисного пункта - базы, откуда начнется строительство всей магистрали. Всего на южном участке необходимо 11 разрешений на строительство - это более 40 км. Сейчас ведутся последние подготовительные работы, чтобы подписать документы о начале работ по четырем - на участке чуть более 10 км", - рассказал временный член правления предприятия "Eiropas Dzelzceļa līnijas" Янис Наглис.

В качестве местных субподрядчиков привлечены дорожно-строительные компании "Binders" и "Igate", однако работы пока ограничиваются только подготовкой - акт о начале строительства первого участка трассы все еще не подписан. "Согласно последним планам, подписание актов запланировано в конце месяца. Если что-то изменится - тогда в следующем месяце", - пообещал Наглис.