Baltijas balss logotype

Есть идея, как сэкономить 100 млн евро на первых километрах трассы Rail Baltica 1 840

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2025
LETA
Есть идея, как сэкономить 100 млн евро на первых километрах трассы Rail Baltica
ФОТО: Unsplash

Проект "Rail Baltica" наконец-то "спустился на землю" - ведется пересмотр вариантов строительства трассы, чтобы хоть как-то приблизиться к реально доступному объему финансирования, пишут общественные СМИ.

Вот один из примеров: на первых 40 километрах трассы, изменив высоту насыпи, планируется сэкономить около 100 млн евро, или пятую часть затрат на строительство этого участка, сообщила в воскресенье передача Латвийского телевидения "de facto".

Актуализированные расходы первой очереди проекта пока не обнародованы - соответствующий документ должен быть готов к концу месяца.

"Как видите, ведутся строительные работы и подготовка сервисного пункта - базы, откуда начнется строительство всей магистрали. Всего на южном участке необходимо 11 разрешений на строительство - это более 40 км. Сейчас ведутся последние подготовительные работы, чтобы подписать документы о начале работ по четырем - на участке чуть более 10 км", - рассказал временный член правления предприятия "Eiropas Dzelzceļa līnijas" Янис Наглис.

В качестве местных субподрядчиков привлечены дорожно-строительные компании "Binders" и "Igate", однако работы пока ограничиваются только подготовкой - акт о начале строительства первого участка трассы все еще не подписан. "Согласно последним планам, подписание актов запланировано в конце месяца. Если что-то изменится - тогда в следующем месяце", - пообещал Наглис.

Читайте нас также:
#rail baltica
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    16-го июня

    Если наши правители собрались экономить, значит заплатим за это мы.

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Рига на подъеме? Кирсис рассказал, как привлек 700 миллионов инвестиций
Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию. Иконка видео
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг
APT Miner предлагает бесплатный облачный майнинг 235
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен
Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен 1 347
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic
Латвия предложит Литве и Эстонии инвестировать в airBaltic 211
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года
Бауске придется терпеть транзит до 2030 года 488

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 31
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 50
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 101
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 100
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 116
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 135
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 31
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 50
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 101

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео