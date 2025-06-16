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Янов сыр исчезает с прилавков: ручной труд и высокая цена отпугивают магазины 0 532

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Янов сыр исчезает с прилавков: ручной труд и высокая цена отпугивают магазины
ФОТО: LETA

Объёмы производства Янова сыра в Латвии в этом году в целом продолжат снижаться, прогнозирует председатель правления общества "Siera klubs" Ванда Давиданова, сообщает ЛЕТА.

По её словам, причины сокращения производства различны. В частности, для изготовления Янова сыра необходим ручной труд, а в настоящее время наблюдаются трудности с привлечением рабочей силы. Также у производителей возникают проблемы в сотрудничестве с сетями супермаркетов, поскольку магазины заинтересованы в закупке и продаже более дешёвых продуктов, тогда как состав и технология производства янчевого сыра не позволяют снизить его цену. Поэтому торговцы закупают более дешёвый тминный сыр, который не соответствует традиционному процессу и ингредиентам янчевого сыра.

Объёмы производства Янова сыра в Латвии в прошлом году составили 139,84 тонны – на 30,1% меньше, чем три года назад, когда было произведено около 200 тонн, указала Давиданова.

Она отметила, что в том числе AО "Valmieras piens" в прошлом году произвело 57,4 тонны Янова сыра, AО "Rankas piens" – 39 тонн, AО "Jaunpils pienotava" – 18 тонн, AО "Lazdonas piensaimnieks" – 14,3 тонны, кооперативное общество молочников "Straupe" – 10,3 тонны, домашний производитель Янис Лапса – 642 килограмма, крестьянское хозяйство "Bļodiņas" – 120 килограммов, а хозяйство "Juri" – 80 килограммов Янова сыра.

Тем не менее, председатель правления общества отметила, что несмотря на общее сокращение производства Янова сыра в Латвии, завод "Jaunpils pienotava" в прошлом году увеличил производство в два раза, а также выросли объёмы производства Янова сыра у "Valmieras piens".

Общество "Siera klubs" основано в 2002 году. Его цель – объединить производителей сыра, продавцов, специалистов по кулинарии и поварскому искусству, а также ценителей сыра с целью популяризации его потребления, развития культуры питания и повышения осознания значимости сыра как полезного продукта.

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