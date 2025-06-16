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Качество кредитования брендов компании AS «4finance» получает высокую оценку от населения 0 366

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Качество кредитования брендов компании AS «4finance» получает высокую оценку от населения

Инициатива хорошего сервиса «Месяц комплиментов» прошла в этом году во второй раз, продолжая начатую в прошлом году цель — предоставить каждому потребителю возможность поделиться отзывами о качестве сервиса, предоставляемого поставщиком услуг, услугами которого он пользуется ежедневно. По итогам опроса выяснилось, что жители неизменно высоко оценивают уровень сервиса брендов компании AS «4finance» — «SMScredit.lv», «Ondo.lv» и «Vivus.lv».

Каждый получатель услуги мог оценить качество предоставляемой услуги, а также работу обслуживающего персонала, уровень знаний поставщика услуг, его коммуникативные навыки, способность решать проблемные ситуации и другие не менее важные аспекты, с которыми сталкивается потребитель.

Среди участников «Месяца комплиментов» в этом году была также компания AS «4finance», которая предложила потребителям оценить качество услуг своих брендов: «SMScredit.lv», «Ondo.lv» и «Vivus.lv». «Мы благодарны нашим клиентам за конструктивную обратную связь и признание — за положительные отзывы, ценные предложения и комментарии об опыте получения услуг», — отмечает руководитель отдела обслуживания клиентов AS «4finance» Агнесе Маса.

Полученные в ходе голосования результаты показывают, что уровень обслуживания всех трех брендов оценивается положительно и высоко. 4 из 5 потребителей, которые пользовались услугами брендов «SMScredit.lv», «Ondo.lv» и «Vivus.lv», отмечают, что рекомендовали бы их своим близким или друзьям. В финансовом секторе особенно высоко оцениваются дружелюбное отношение, доступность поставщика услуг и отзывчивость консультантов.

«Отзывы и доверие клиентов - это движущая сила для дальнейшего совершенствования и практики дружелюбного и позитивного обслуживания, ориентированного на клиента, а опыт и энергия, которые мы получаем взамен, служат мотивацией для дальнейшего роста и профессионального развития. Мы поддержим инициативу и примем участие в «Месяце комплиментов» и в будущем», — подчеркивает руководитель отдела обслуживания клиентов AS «4finance» Агнесе Маса.

Вместе с 4Finance в «Месяце комплиментов» приняли участие и получили отзывы различные поставщики услуг в Латвии: сеть магазинов The Body Shop, специалисты по краскам KRASO, языковая школа Skrivanek, поставщик финансовых услуг Tavex Latvija, спортивный зал Vagonu Wall, медицинский центр Vecpilsētas medicīnas centrs; представители сектора общественного питания LIDO, кафе сети Baltic Restaurants – Daily, NoonBox и Chat; торговые сети RIMI и местный магазин top!, страховые компании Balta, Ergo и BTA, а также представители транспортного сектора: Autotransporta direkcija, Nordeka, Liepājas autobusu parks; Tele2 и Stenders Cosmetics.

О 4finance

AS «4finance» — поставщик потребительских кредитов с ведущими брендами, предлагающий простые и удобные продукты латвийским потребителям. 4finance также предоставляет услуги управления и ИТ-услуги компаниям группы 4finance и владеет рядом других предприятий группы в Европе.

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