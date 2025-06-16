Промышленность ЛР оживилась: пищепром и деревообработка держатся бодрячком

За первые четыре месяца этого года выпуск промышленной продукции в Латвии по календарно скорректированным данным вырос на 0,4% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Что случилось с фабриками, заводами и прочими субъектами латвийской индустрии?

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Обнадеживает рост обрабатывающей промышленности на 5% по сравнению с апрелем прошлого года. Особенно заметно выросли две крупнейшие по удельному весу отрасли — производство пищевых продуктов (+13,8%) и деревообработка (+8,3%).

Рост обеспечивался как внутренним, так и внешним рынком. Оборот на внутреннем рынке увеличился на 6,2%, а экспорт — на 7,4%, в том числе в еврозону — на 20,7%.

Хотя общие объемы выросли, в ряде отраслей по–прежнему наблюдается спад, включая третью по величине отрасль обрабатывающей промышленности — производство готовых металлических изделий.

Несмотря на неопределенность, вызванную торговыми войнами, которая затрудняет перспективы роста обрабатывающей промышленности, восстановление, судя по всему, постепенно набирает обороты. Условия для роста стабилизируются, и даже в масштабах торговой конфронтации начинают проявляться новые возможности. Но тенденции остаются довольно неравномерными, а из–за риска резких сбоев в торговых потоках перспективы роста могут быстро измениться.

В краткосрочной перспективе данные по обрабатывающей промышленности, возможно, продолжат демонстрировать укрепление позитивных тенденций. Об этом свидетельствуют майские показатели настроений в отрасли, которые поднялись до –3,8, что является наивысшим значением с июля 2022 года. Тем не менее из 23 отраслей улучшение настроений зафиксировано в 11, ухудшение — также в 11, и в одной отрасли ситуация осталась без изменений.

Направление развития в значительной степени будет определяться возможностями крупнейших отраслей, которые в данный момент благоприятствуют продолжению роста.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Апрель оказался весьма успешным для обрабатывающей промышленности: по сравнению с апрелем прошлого года прирост составил 5% — это наибольший показатель со времен колебаний в период пандемии, точнее, с мая 2022 года.

В целом 2024 год стал кризисным для экспортных отраслей. В конце прошлого года стремительно восстановился экспорт услуг, а теперь активизируется промышленность. Это не случайность — бурный рост инвестиций за предыдущие два года, по всей видимости, начинает приносить результаты. В мае индекс деловых настроений в отрасли достиг высшей отметки с июля 2022 года, что позволяет надеяться на продолжение подъема.

В спектре относительных успехов подотраслей усиливается характерный для этого года контраст между тем, что принято называть отраслями с низкой и высокой добавленной стоимостью. Лучше всего идут дела именно у первых. В переработке пищевых продуктов наблюдается даже удивительный рост — объемы за год увеличились на 13,8%. Эту цифру можно назвать сенсационной, поскольку объемы производства в пищевой промышленности после восстановления от так называемого большого кризиса — в отличие от большинства отраслей — находились в стагнации.

Если не вдаваться в детали, может показаться, что Латвия все больше специализируется на "неправильных" отраслях, а значит, промышленность движется в стратегический тупик. К счастью, это не совсем так. Хотя проблемы в инженерии и химии вызывают сожаление, текущие процессы открывают интересные возможности.

Классификация отраслей по уровню добавленной стоимости — высокая, средняя и низкая — не является выдумкой. В общеевропейской статистике между ними действительно есть значительные различия. Но в Латвии этот контраст выражен слабее. Основной удар по упрощенным теориям наносит ответ на вопрос: какова добавленная стоимость в предприятиях, обеспечивающих рост производства в этих отраслях.

Например, звездой в сегменте деревообработки сегодня является производство фанеры — капиталоемкий процесс, требующий высокой квалификации и создающий возможности для развития сопутствующих услуг. Если в лесопилении рост составил 1%, то в более глубокой переработке древесины — 12%.

В пищевой промышленности развиваются несколько параллельных процессов, которые не только увеличивают объемы производства, но и меняют структуру и лицо отрасли. В отрасли есть ряд предприятий, выпускающих традиционную продукцию без выраженной специализации и в недостаточном масштабе, перспективы которых, мягко говоря, туманны.

Однако формируются новые направления. Например, предприятие Syfud в Лиепае производит нетипичную для латвийской рыбопереработки продукцию, широко применяя автоматизацию. Строящийся в Елгаве завод Asns Ingredient будет выпускать совершенно новую категорию продуктов — белковые концентраты из бобовых. Также на общие результаты влияет модернизация и масштабирование выпуска уже существующих товаров — это отражается в росте мясопереработки за год на 23%.