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Шведский пенсионный фонд продал акции Tesla 0 638

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Шведский пенсионный фонд продал акции Tesla

Шведский пенсионный фонд AP7 включил американского производителя электромобилей "Tesla" в так называемый чёрный список за нарушение трудовых прав в США и продал все принадлежащие ему акции компании, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

В заявлении фонда указано, что решение о включении "Tesla" в чёрный список принято в связи с нарушением прав профсоюзов в США.

«Несмотря на многолетний диалог с "Tesla", включая предложения акционеров в сотрудничестве с другими инвесторами, компания не приняла достаточных мер для решения этих вопросов», — говорится в сообщении фонда.

По словам пресс-секретаря AP7, в конце мая фонд продал все акции "Tesla" на сумму 13 миллиардов шведских крон (1,1 миллиарда евро). Эти акции составляли около 1% от общего объёма активов фонда.

Как уже сообщалось ранее, в апреле шведская страховая компания "Folksam" также продала принадлежащие ей акции "Tesla", сославшись на нарушение прав работников со стороны автопроизводителя.

"Tesla" с 2023 года находится в трудовом конфликте со шведскими профсоюзами.

В конце октября 2023 года профсоюз "IF Metall" начал забастовку против "Tesla" из-за отказа автопроизводителя подписать коллективный трудовой договор. В забастовке участвовали около 130 механиков из десяти сервисных центров "Tesla" в семи городах Швеции.

Позже забастовка расширилась и охватила другие сервисные центры "Tesla", со временем перерастая в более масштабный конфликт между компанией и почти десятью профсоюзами, включая работников почты, портов и даже затрагивая соседние страны.

Одновременно недавнее тесное сотрудничество владельца "Tesla" Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом вызвало призывы к бойкоту автомобилей, производимых компанией.

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#швеция #tesla
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