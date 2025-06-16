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Поля без коров: 40% пастбищ в Латвии зарастают и теряют ценность 1 1379

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Поля без коров: 40% пастбищ в Латвии зарастают и теряют ценность
ФОТО: Unsplash

Многолетние пастбища в Латвии занимают около 500 тысяч гектаров, однако примерно 40% из них не используются — там не пасутся ни коровы, ни овцы, ни другие травоядные, сообщает LETA со ссылкой на Ассоциацию производителей мясного крупного рогатого скота Латвии.

В ассоциации подчёркивают, что надлежащее содержание лугов и пастбищ крайне важно для сохранения биологического разнообразия, и выпас скота — самый эффективный способ это обеспечить.

«Чтобы луга продолжали радовать нас цветами, полными пчёл и шмелей, а также различными луговыми птицами, за ними нужно ухаживать. Без этого луга зарастают агрессивными видами, образуется слой сухостоя, который мешает прорастанию семян растений и приводит к утрате природного разнообразия», — подчёркивает председатель правления ассоциации Раймонд Яковицкис.

Он указывает, что количество видов на лугах продолжает сокращаться, и они зарастают деревьями и кустарником. Поэтому для сохранения биоразнообразия в Латвии необходимо развивать разведение мясного крупного рогатого скота, поскольку их выпас — самый экологичный и эффективный способ управления лугами.

Яковицкис также отмечает, что по результатам исследований ведущих мировых специалистов в области сельского хозяйства, почв и климата, выпас мясного скота способствует поглощению углерода из атмосферы. Таким образом, метан, который выделяется при выпасе на природе, не нагревает атмосферу и не вызывает дополнительных выбросов углерода.

«Мнение, что разведение мясного скота увеличивает углеродные выбросы, разрушает окружающую среду и способствует исчезновению видов — абсолютный миф. На самом деле устойчивое пастбищное содержание скота вносит значительный вклад в охрану природы и биоразнообразия», — подчёркивает Яковицкис.

Он добавляет, что при покосе луга все растения удаляются одновременно, тогда как на пастбищах животные съедают их выборочно, начиная с самых привлекательных. Кроме того, стада удобряют почву, разносят семена растений и втаптывают их в землю, облегчая прорастание.

Также Яковицкис подчёркивает, что мясной крупный рогатый скот — наиболее эффективное решение для управления влажными лугами и пастбищами, которые уже начали зарастать, поскольку в отличие, например, от овец, им подходит более грубая и высокая трава. Он также отмечает, что пастбища не мешают гнездящимся птицам.

Ассоциация производителей мясного крупного рогатого скота Латвии — это неправительственная организация, созданная с целью объединения скотоводов и представления их интересов в формировании и реализации политики сельского хозяйства и развития села.

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(1)
  • MiU
    Made in USSR
    16-го июня

    Держать скот на открытом выпасе крайне нерентабельно, учитывая экологические нормы и требования, которые выдвигает Евросоюз. Поэтому в Латвии коровки всю жизнь проводят в ангарах.

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