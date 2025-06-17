Для пополнения оборонного фонда страны и снижения давления на бюджет рассматривается возможность публичного предложения миноритарных долей госпредприятий (не менее 10% к 2029 году) на бирже.

Конкретных решений по этому поводу пока не принято, но правительство обозначило этот вопрос как одну из мер по сокращению госдолга. Министерство финансов должно представить конкретные предложения по этому поводу в правительство до 30 июня.

Доля увеличения расходов на оборону финансируется за счет заемных средств, за которые в последующие годы придется продолжать платить процентные платежи за обслуживание госдолга, пояснили в Минфине. Чтобы минимизировать их, Кабинет министров предложил, во-первых, рассмотреть вариант котировки миноритарных долей госпредприятий на бирже: с помощью вырученных средств можно было бы сократить госдолг, так как соответствующую часть государству не пришлось бы дополнительно занимать.

Это позволит соответственно сэкономить и процентные платежи, и в результате долг за соответствующую часть не вырастет. Во-вторых, приход частных инвесторов в компании при сохранении государством большинства может повысить их прибыльность, что позволит компаниям сохранить определенную долю финансирования для инвестиционных планов.

Это не мешает предприятиям дополнительно привлекать ресурсы как в виде займов у финансовых учреждений, кредитных учреждений или выпуска облигаций, так и путем увеличения размера публичного предложения. В целом отчуждение миноритарных долей госпредприятий через предложение на публичном рынке капитала оценивается положительно. Такие действия, наконец, могли бы сдвинуть развитие латвийского рынка капитала, а также позволили бы постепенно двигаться к сокращению роли государства в различных секторах предпринимательства.

Однако с точки зрения инвесторов зачастую более привлекательными кажутся публичные предложения предприятий, где полученные средства используются для дальнейшего развития предприятия и создают ему возможность в будущем значительно увеличить стоимость предприятия. Хотя нередко бывают случаи, когда первоначальное публичное предложение используется, чтобы уменьшить участие нынешнего владельца и чтобы тот получил денежные средства", - рассказывает экономист Карлис Пургайлис.