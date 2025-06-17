Ни жилья, ни бизнеса - в правительстве задумались, как оживить кредитование

Сегодня под председательством премьер-министра Эвики Силини состоится заседание Совета по развитию финансового сектора, на котором будут обсуждаться меры содействия кредитованию в Латвии, сообщили в Министерстве финансов.

Министерство подчеркивает, что кредитование влияет как на развитие экономики, так и на возможности людей осуществлять существенные шаги - например, приобретать жилье или развивать предприятие.

В повестке дня планируется рассмотреть актуальные данные о тенденциях кредитования и проанализировать влияние поправок к законам на возможности перекредитования физических лиц.

Кроме того, планируется начать дискуссию о возможных дальнейших действиях в связи с регулированием по рефинансированию кредитов юридических лиц.