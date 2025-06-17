Снова рухнул грузооборот латвийских портов

Дата публикации: 17.06.2025
Уже который год продолжается обрушение грузооборота латвийских портов.

За пять первых месяцев текущего года латвийские порты перевалили 15,008 млн тонн грузов, что на 1,9% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Больше всего перевалено сыпучих грузов - 6,497 млн тонн (-15,2%), в том числе зерна и зерновых продуктов - 2,353 млн тонн (-18,3%), древесной щепы - 1,139 млн тонн (-14%), угля - 544,8 тыс. тонн (+4,4%), химических грузов - 201,9 тыс. тонн (+11,9%).

Перевалка генеральных грузов составила 5,593 млн тонн (-2,3%), в том числе древесины - 2,054 млн тонн (-9,1%), контейнерных грузов - 2,089 млн тонн (+1,5%), грузов roll on/roll off - 1,346 млн тонн (+4,4%).

Перевалка наливных грузов составила 2,918 млн тонн, что на 52,4% больше, чем за пять месяцев 2024 года. Основную часть наливных грузов составили нефтепродукты - 2,635 млн тонн (+63,3%).

Лидером по объемам перевалки в январе-мае оставался Рижский порт - 6,935 млн тонн, что на 7,2% меньше, чем за тот же период 2024 года. Грузооборот Вентспилсского порта составил 3,998 млн тонн (+14,9%), Лиепайского - 2,921 млн тонн (-6,6%).

Среди малых портов Латвии самый большой грузооборот в январе-мае этого года был в порту Скулте - 547,4 тыс. тонн (-11,1%). В Мерсрагсе было перевалено 334,1 тыс. тонн грузов (-0,8%), в Салацгриве - 247,2 тыс. тонн (+1,1%). В целом малые порты за пять месяцев перевалили 1,154 млн тонн грузов (-5,6%).

В 2024 году грузооборот латвийских портов составил 36,012 млн тонн, что на 6,8% меньше 2023 года. За первые пять месяцев прошлого года порты перевалили 15,3 млн тонн грузов.

