В Латвии резко упал спрос на российские товары после появления на ценниках надписи «Krievija» 37 14147

Бизнес
Дата публикации: 17.06.2025
Опрос потребителей, проведённый Министерством земледелия, показал, что указание страны-производителя на ценнике с государственным флажком или названием страны влияет на выбор покупателей, сообщили bb.lv в министерстве.

Указание страны на ценнике помогает принимать осознанный выбор в нынешней геополитической ситуации и не покупать продукты, произведённые в России и Беларуси, уверены в министерстве.

С тех пор как на ценниках указываются данные государства, продукцию, произведённую в этих странах, стали выбирать меньше — 26,1% опрошенных покупателей.

Согласно данным Минземледелия, среди опрошенных латвийских розничных торговцев 47,8% вообще не продают продукцию, произведённую в России и Беларуси, а из них 27,3% не торгуют продуктами этих стран уже с начала нападения России на Украину.

«В целом среди опрошенных потребителей 88,1% заметили указание страны на ценнике, и с тех пор как Латвия указывается как страна-производитель, 25,7% потребителей стали чаще выбирать продукцию, произведённую в Латвии», – утверждает министр земледелия Армандс Краузе

40,9% потребителей признали, что информация о стране-производителе повлияла на их покупку пищевого продукта. В то же время 19,4% опрошенных покупателей, получив информацию о стране-производителе, отказались от ранее предпочитаемого продукта.

Напомним, что хотя в общеевропейском регулировании оборота пищевых продуктов на уровне ЕС нет обязательного требования указывать страну-производителя на всех продуктах, Сейм 25 апреля 2024 года принял поправки в Закон о надзоре за оборотом пищевых продуктов, которые предусматривают размещение на ценниках в торговых точках флага страны происхождения или письменного названия страны.

#цены #санкции против России
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
