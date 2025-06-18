Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен 1 1015

Бизнес
Дата публикации: 18.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Инфляция не сдаёт позиций: Латвия — среди лидеров ЕС по росту цен

Годовая инфляция в Латвии в мае составила 3,7%, что выше среднего показателя по Европейскому союзу (2,2%) и еврозоне (1,9%), свидетельствуют обнародованные в среду данные статистического бюро ЕС "Eurostat", пишет ЛЕТА.

Самая низкая инфляция в прошлом месяце зафиксирована на Кипре (0,4%), во Франции (0,6%), Ирландии (1,4%), Дании (1,5%), а также в Италии и Португалии (в обеих странах по 1,7%).

Самая высокая годовая инфляция была в Румынии (5,4%), Эстонии (4,6%), Венгрии (4,5%), а также в Словакии и Хорватии (в обеих странах по 4,3%). В Литве и Австрии инфляция составила 3%.

Потребительские цены в годовом выражении в мае выросли во всех странах ЕС.

По сравнению с апрелем, потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне остались без изменений.

В Латвии по сравнению с апрелем потребительские цены в мае также не изменились, как и в Дании, Ирландии и Испании. Месячная инфляция была зарегистрирована в 15 странах ЕС, наибольшая – на Мальте (+1,7%), а наибольшая месячная дефляция – в Нидерландах (-0,9%). В Литве потребительские цены за месяц снизились на 0,3%, а в Эстонии, Болгарии и Финляндии выросли на 0,1%.

"Eurostat" рассчитывает инфляцию по согласованному индексу потребительских цен ЕС (HICP).

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
