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Массовое банкротство малого бизнеса поразило Аргентиину 0 350

Бизнес
Дата публикации: 18.06.2025
BB.LV
Еще чья-то семья осталась без средств к существованию.

Еще чья-то семья осталась без средств к существованию.

Малые предприятия оказались особенно уязвимыми.

Около 16 000 киосков закрылись по всей Аргентине в прошлом году из-за кризиса потребления, который страна переживает из-за политики экономической корректировки правительства.

Об этом сообщил Союз владельцев киосков Аргентинской Республики (La Unión de Kiosqueros de la República Argentina UKRA) на основе данных Агентства по сбору и таможенному контролю (ARCA).

За последние 12 месяцев количество официально зарегистрированных киосков сократилось со 112 000 до 96 000, в то время как крупные коммерческие сети продолжают набирать обороты в этом районе в условиях продолжающегося потребительского кризиса.

В UKRA предупредили, что тенденция показывает, что, в то время как небольшие киоски вынуждены закрываться из-за отсутствия продаж, магазины, принадлежащие крупным сетям, растут, сообщают представители профсоюза в отчете, опубликованном газетой Clarín.

В том же смысле они добавили, что многие киоски «выпадают из системы» как прямое следствие падения потребления и увеличения постоянных расходов, таких как коммунальные услуги и арендная плата.

Малые предприятия особенно уязвимы, потому что они предлагают продукты, которые в сценарии корректировки потребители склонны оставлять в стороне.

UKRA также предупредила, что текущие продажи на 40% ниже по сравнению с июнем прошлого года.

Больше всего пострадал сектор напитков, на долю которого приходится 60% оборота этих предприятий, который упал на 17%.

Также резкое снижение произошло со сладостями (почти 23%), печеньем (почти 11%) и косметическими и туалетными товарами (почти три процента).

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