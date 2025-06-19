Власти Украины согласовали начало процесса по допуску частных компаний к разработке государственного участка литиевых руд Добра в Кировоградской области в рамках подписанной с США сделки о совместной добыче полезных ископаемых. Об этом сообщили два украинских правительственных чиновника The New York Times (NYT).

Киев одобрил начало разработки рекомендаций для инвесторов по открытию торгов на разработку месторождения, которое является одним из крупнейших в Украине по запасам лития, используемого в производстве электрических батарей. Одним из вероятных претендентов на заключение сделки является 81-летний миллиардер друг президента США Дональда Трампа и глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер из семьи основателей американской косметической компании Estee Lauder.

По данным Financial Times, он высказывал интерес к разработке месторождения Добра вместе с консорциумом инвесторов, включающим частично принадлежащую правительству США энергетическую компанию TechMet, еще в марте. Эта группа инвесторов, как пишет NYT, в конце 2023 года призывала президента Украины Владимира Зеленского объявить торги на освоение залежей на участке Добро.

Ожидается, что на разработку рекомендаций уйдет несколько недель и украинское правительство все еще может принять решение не начинать процесс торгов. Тем не менее одобренная в понедельник Киевом мера демонстрирует, что Украина готова на практике реализовывать положения, прописанные в американо-украинском соглашении о создании инвестфонда и совместной добыче минеральных ресурсов в Украине, отмечает NYT.

Также издание сообщило, что в понедельник Украина объявила тендер на литиевое месторождение Добро на основе соглашения о разделе продукции, предоставляющее налоговые льготы и позволяющее разрешать споры через международные арбитражные суды. Это соглашение, действующее обычно в течение нескольких десятилетий, подразумевает разрешение инвесторам добывать полезные ископаемые в обмен на совместное использование продукции с украинским правительством.

Согласно американо-украинскому договору о полезных ископаемых, половина доходов, которые украинское правительство получает от добычи ресурсов, будет поступать в совместный инвестиционный фонд. Эти доходы затем будут реинвестироваться в экономику Украины при учете сохранения права США на свою долю прибыли.