Латвии необходимо называть вещи своими именами и действовать решительно — так в подкасте "Piķis un ģēvelis!", оценивая экономическую яму нашей страны и варианты выхода из неё, заявил генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии (КРЛ) Каспар Горкшс, сообщает tv3.lv .

"Важно называть вещи своими именами. Если мы говорим о человеческом капитале, то продолжаем говорить о необходимости удвоения экономики, для чего требуется 900 000 занятых, но, к сожалению, мы видим, что число занятых в Латвии имеет тенденцию к снижению, а не росту", — обратил внимание Горкшс.

В качестве примера проблем с конкурентоспособностью он привел регулирование сверхурочной работы и то, что слишком высокие налоги загоняют людей в теневую экономику.

"На наш взгляд, изменения в оплате сверхурочных были бы выгодны всем сторонам. С одной стороны, работодатели очень скрупулёзно и точно фиксировали бы эти сверхурочные, а у работников была бы возможность получать конкурентоспособную и соответствующую оплату", — сказал Горкшс.

Комментируя звучащие упрёки по поводу притока иммигрантов, представитель КРЛ указал, что первоочередной задачей является использование имеющихся внутренних ресурсов. Он отметил, что в Латвии сейчас 437 000 экономически неактивных людей, среди которых много молодёжи.

По его мнению, есть ряд изменений, которые можно ввести уже сейчас — например, установить пособие для работающих родителей как постоянную норму с будущего года. В противном случае через год снова можно оказаться в ситуации, когда экономические показатели ещё сильнее ухудшатся. Похожая ситуация была и год назад, но с тех пор численность населения ещё больше сократилась, изменилась и его структура.

Горкшс подчёркнул, что борьба с теневой экономикой должна рассматриваться в контексте сокращения государственных расходов.