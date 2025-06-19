Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 4258

Бизнес
Дата публикации: 19.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
ФОТО: LETA

Латвии необходимо называть вещи своими именами и действовать решительно — так в подкасте "Piķis un ģēvelis!", оценивая экономическую яму нашей страны и варианты выхода из неё, заявил генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии (КРЛ) Каспар Горкшс, сообщает tv3.lv.

"Важно называть вещи своими именами. Если мы говорим о человеческом капитале, то продолжаем говорить о необходимости удвоения экономики, для чего требуется 900 000 занятых, но, к сожалению, мы видим, что число занятых в Латвии имеет тенденцию к снижению, а не росту", — обратил внимание Горкшс.

В качестве примера проблем с конкурентоспособностью он привел регулирование сверхурочной работы и то, что слишком высокие налоги загоняют людей в теневую экономику.

"На наш взгляд, изменения в оплате сверхурочных были бы выгодны всем сторонам. С одной стороны, работодатели очень скрупулёзно и точно фиксировали бы эти сверхурочные, а у работников была бы возможность получать конкурентоспособную и соответствующую оплату", — сказал Горкшс.

Комментируя звучащие упрёки по поводу притока иммигрантов, представитель КРЛ указал, что первоочередной задачей является использование имеющихся внутренних ресурсов. Он отметил, что в Латвии сейчас 437 000 экономически неактивных людей, среди которых много молодёжи.

По его мнению, есть ряд изменений, которые можно ввести уже сейчас — например, установить пособие для работающих родителей как постоянную норму с будущего года. В противном случае через год снова можно оказаться в ситуации, когда экономические показатели ещё сильнее ухудшатся. Похожая ситуация была и год назад, но с тех пор численность населения ещё больше сократилась, изменилась и его структура.

Горкшс подчёркнул, что борьба с теневой экономикой должна рассматриваться в контексте сокращения государственных расходов.

×
Читайте нас также:
#работа
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
29
5
5
2
2
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео