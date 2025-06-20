Впечатляющие цифры экономического роста 2023-2024 гг., остаются в прошлом. Экономика не только сильно замедлилась, но и не видно, что может ее снова разогнать. «Отсутствуют сколько-нибудь выраженные "драйверы роста": модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещение, больше не работает», – пишут в обзоре макроэкономических тенденций эксперты близкого к властям аналитического центра ЦМАКП и заключают: «Похоже, сформировалась "экономика стагнации"».

Подобное уже было. После аннексии Крыма и первых санкций российская экономика в течение 10 лет росла в среднем на 1,1% в год, а до пандемии за шесть лет (2014-2019 гг.) прибавила менее 6%.

Высокочастотные данные об экономической динамике указывают на, по крайней мере, временные признаки улучшения ситуации, отмечают эксперты ЦМАКП, но тут же оговариваются: «Правда, это улучшение имеет сугубо локальный характер». Немного оживилась «нефтянка», розничная торговля, потребительская активность, перечисляют они, однако в целом в промышленности наблюдается стагнация, а по гражданским неэнергетическим отраслям обрабатывающей промышленности выпуск устойчиво снижается с начала года. Результатом этого стало некоторое сокращение загрузки производственных мощностей – и это авторы обзора рассматривают как хорошую новость: снижается актуальность мощностных ограничений для выпуска.

Экспорт товаров, если устранить сезонность, по оценке ЦМАКП, остается на тренде постепенного снижения. Импорт благодаря укреплению рубля вернулся на тренд медленного роста, но и он во втором полугодии как минимум замедлится из-за проблем со сбытом, продолжают они.

Быстрый рост инвестиций в основной капитал обманчив и, скорее всего, связан с инвестициями в нематериальные активы, полагают авторы обзора. Главный инвестиционный ресурс, прибыли компаний сокращаются и в структуре ВВП по доходам наметилось их выраженное вытеснение заработной платой.

С доходами и потреблением населения тоже не все гладко. Инфляция ощутимо замедлилась (ЦБ даже снизил ключевую ставку впервые за почти три года – и это еще одна хорошая новость), но по корзине потребления малообеспеченного населения остается существенно выше общего уровня инфляции, пишет ЦМАКП: «Соответственно, индикатор благосостояния этой группы населения – уже почти год ниже уровня годовой давности». С зарплатами в этом году из-за повышения НДФЛ большая неопределенность: компании перенесли часть выплат с первого квартала на декабрь. Но эксперты ЦМАКП говорят о риске даже не стагнации, а сжатия реальных (с поправкой на инфляцию) зарплат.

Больше не выделяются «зоны роста» в структуре потребительских расходов, а по ряду позиций (особенно, «кредитным» товарам длительного пользования) наблюдается выраженный спад, говорится в обзоре. Тенденция сжатия потребления не закрепилась, но сейчас можно говорить, скорее, о его стагнации. В потребительском поведении эксперты ЦМАКП отмечают «довольно сильную просадку» по всем основным компонентам расходов – продовольственным, непродовольственным товарам и услугам.

Выбраться из этого состояния будет непросто. Факторы, лежавшие в основе роста двух последних лет, – колоссальный бюджетный стимул и использование свободных ресурсов уже не помогут. Безработица стабилизировалась на историческом минимуме, загрузка мощностей не очень далеко отошла от максимумов. Бюджетный импульс постепенно снижался уже в 2024 г., отмечают эксперты ЦМАКП. Вероятно, в этом году он будет еще слабее. «Постепенно все четче проявляется цель по обеспечению бюджетной устойчивости», – констатирует ЦМАКП. Государство уже не может себе позволить наращивать расходы прежними темпами, считает экономист Владислав Иноземцев: страна сможет в течение длительного времени позволить себе нынешние расходы или немногим выше.

«Эта модель роста себя исчерпала», – заявил на днях экономический помощник президента Максим Орешкин, имея в виду вовлечение не задействованных ранее ресурсов. Он видит решение в технологическом прорыве, но в нынешних российских условиях это маловероятно.

Большинство прогнозов предполагают, что российская экономика замедлится надолго. На 2025-2027 гг. ЦМАКП прогнозирует рост на 1,2-2,3%, Центробанк – на 0,5-2,5, опрошенные им аналитики – на 1,5-1,9%, МВФ – на 1,5% в этом году и на 0,3-0,9% в следующем.