Переосмыслили всё: 66% латвийцев хотят уйти с текущей работы 1 1166

Бизнес
Дата публикации: 21.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Переосмыслили всё: 66% латвийцев хотят уйти с текущей работы
ФОТО: LETA

Почти две трети — 66% — жителей Латвии за последние пять лет задумывались о смене карьеры, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на проведённый опрос.

В качестве основных причин указываются неподходящая или низкая оплата труда (43%), желание выполнять работу с большим смыслом или добавленной ценностью (29%), а также необходимость более гибкой рабочей среды (27%). Женщины существенно чаще, чем мужчины (34% против 19%), подчёркивают важность гибкости, особенно если в семье есть дети.

Каждый пятый опрошенный в качестве причины перемен указал отсутствие карьерного роста на текущем месте работы.

Как отмечают организаторы опроса, данные отражают важную тенденцию — всё больше людей переосмысливают свой профессиональный путь и стремятся изменить не только место работы, но и сам трудовой опыт.

Опрос был проведён в апреле 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством "Norstat", в нём приняли участие 501 житель Латвии в возрасте от 25 до 65 лет.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
