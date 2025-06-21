В 2028 году в Европу не должно попасть ни кубометра русского СПГ 2 2721

Бизнес
Дата публикации: 21.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: В далекие медведевские времена ЕС активно инвестировал в газ из РФ.

В далекие медведевские времена ЕС активно инвестировал в газ из РФ.

"В энергетической сфере, когда речь идет о национальной безопасности, очень важный фактор - доверие между поставщиком и покупателем".

На мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшие годы будет множество альтернатив российскому газу, поэтому Евросоюз не столкнется с проблемами при поиске замены, заявил генеральный директор французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

"Хорошая новость заключается в том, что рынок СПГ будет хорошо обеспечен с 2027, 2028 и 2029 годов", - сказал Пуянне, пояснив, что из-за кризиса 2022 года в мире строится много новых мощностей для СПГ, в том числе в США и Катаре.

"Мы потеряли доверие к России как поставщику. В энергетической сфере, когда речь идет о национальной безопасности, очень важный фактор - доверие между поставщиком и покупателем. А что случилось в российской войне - энергетика использовалась в качестве оружия, поэтому для Европы поиск альтернативы - это фундаментальная задача", - сказал Пуянне.

Накануне Европейская комиссия представила план полного отказа ЕС от российского газа к 1 января 2028 года. "Это - не санкции, связанные с конфликтом в Украине и российской агрессией. Это запрет, который мы вводим, потому что Россия использовала энергию как оружие против нас и шантажировала страны-члены ЕС. Этот запрет останется в силе", - заявил на пресс-конференции в Страсбурге еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Импорт российского газа запрещается с 1 января 2026 года по новым контрактам (заключенным после 17 июня 2025 года), с 17 июня 2026 года - по краткосрочным контрактам, и с 1 января 2028 года - по долгосрочным контрактам.

Европейская комиссия также намерена запретить европейским терминалам по приему СПГ обслуживать клиентов из России. Ограничение может вступить в силу с 1 января 2026 года.

Против СПГ из России Евросоюз до сих пор не вводил никаких ограничительных мер. Его все еще активно закупают, например, Испания, Франция, Нидерланды и Бельгия. В 2021 году страны ЕС в среднем закупали почти половину (45%) своего газа в России, к концу 2024 года этот показатель снизился до 19%, а в 2025 году он должен составить 13%.

