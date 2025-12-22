В Латвии в ближайшие месяцы годовая инфляция может снизиться, однако в декабре возможен и её рост, учитывая обычно наблюдаемое в декабре повышение цен на услуги, прогнозируют экономисты.

В Латвии потребительские цены в ноябре этого года по сравнению с октябрем снизились на 0,3%, а в годовом выражении — по сравнению с ноябрем 2024 года — выросли на 3,8%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 4,3%.

Иева Опмане, экономист Банка Латвии:

– В ноябре благодаря акциям ко Дню независимости Латвии цены на продукты питания в ноябре в среднем были на 0,5% ниже. В глобальном масштабе тенденции снижения цен на продукты питания более устойчивы, чем колебания в Латвии. На фоне снижения цен на масло, мясо и молочные продукты индекс цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в ноябре снизился третий месяц подряд.

В ноябре в Латвии выросла средняя цена электроэнергии, поскольку вклад ветровых электростанций в производство был меньше, а из-за более холодной погоды увеличился спрос на энергию. В этом же месяце, следуя небольшому росту мировых цен на нефть, в Латвии подорожало и топливо.

Устойчивому росту цен также способствует значительное увеличение заработных плат, которое усиливает спрос. Хотя рост средней заработной платы в Латвии несколько замедлился, он был сильным и устойчивым на протяжении пяти лет подряд — в среднем почти на 10% в год.

В целом внутренние факторы указывают на то, что рост цен в ближайшие месяцы останется ощутимым, однако нисходящие глобальные ценовые тенденции позволяют предположить, что значительно более высоких показателей инфляции в ближайшей статистике ожидать не стоит.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– Наибольшее влияние на снижение цен в ноябре оказали падение цен на транспортные услуги и продукты питания. Годовая инфляция снизилась до 3,8%, из которых 2,45 процентного пункта пришлись на наиболее значимые для домохозяйств статьи расходов — продукты питания и жильё.

Восходящая волна инфляции удерживалась на пике дольше, чем ожидалось, однако в дальнейшем темпы инфляции будут постепенно замедляться. Рост цен на продукты питания должен стабилизироваться, а в отдельных сегментах его может сменить краткосрочное снижение цен.

Незначительные ценовые корректировки по отдельным продуктам мог бы стимулировать и придуманный Минэкномики ЛР меморандум о продуктах питания. Однако общий уровень цен на продукты в большей степени будут определять мировые цены и рост других издержек, например затрат на рабочую силу. С нового года в инфляции проявится и влияние изменений налогов и тарифов.

Лива Зоргенфрейя, главный экономист:

– В ноябре по сравнению с октябрём цены на услуги снизились значительно быстрее, чем это обычно характерно для данного месяца. Снижение уровня цен во многом обусловлено резким падением цен на авиаперевозки. Обычно в ноябре стоимость авиабилетов снижается на 2–3%, однако в этом году перелёты были на 17,5% дешевле, чем в октябре.

Вниз уровень цен в ноябре тянули и цены на продукты питания и безалкогольные напитки (–0,5%), где наибольшее влияние оказали свежие фрукты, сыр и творог, а также кофе. Подешевели и алкогольные напитки — их цены с момента введения новых торговых и рекламных ограничений в августе этого года снизились уже более чем на 5%. Цены на продукты питания в ноябре снизились на 0,3%, что противоположно обычно наблюдаемому в этом месяце росту. Расчёты показывают, что цены товаров, входящих в «корзину низких цен» меморандума о продовольствии, с мая снизились на 0,8%. Для сравнения — в другие годы цены «корзины меморандума» в ноябре обычно находятся на уровне мая.

Чтобы понять будущую инфляцию, стоит обратить внимание на мировые ценовые тенденции. Мировые цены на продовольствие снижаются третий месяц подряд. В мире цена на кофе после летнего падения в последние месяцы снова выросла, тогда как цены на сахар и какао-бобы снижаются. Индекс цен на продовольствие ООН показывает, что цена на сахар в ноябре была на 30% ниже, чем год назад, и находилась на самом низком уровне с 2020 года. Впрочем, отражение мировой динамики сырьевых цен в латвийских магазинах происходит с задержкой.

В последний месяц года инфляция, вероятно, будет несколько выше, поскольку в декабре обычно наблюдается более быстрый рост цен на услуги. Прогнозы мировых цен на энергоносители на следующий год остаются относительно низкими, а более умеренный рост заработных плат может снизить давление на цены услуг. Пониженная ставка налога на добавленную стоимость для отдельных продуктов питания будет сдерживать продовольственную инфляцию. В следующем году среднегодовая инфляция в Латвии может составить около 3%.

Петерис Страутиньш, главный экономист:

– В ноябре при посещении продуктовых магазинов наблюдалось особенно большое количество акций, что подтверждают и данные ЦСУ. По оценке статистиков, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре снизились на 0,5%, главным образом под влиянием акций, в том числе на такие товары, как молоко (–2,8%), сыр и творог (–2,5%), сливочное масло (–2%), соки (–6,8%), сухие завтраки (–6%) и ряд других продуктов.

В отдельных случаях акции могут стать началом устойчивого снижения цен. Особенно вероятно это в отношении соков, поскольку цена концентрата апельсинового сока на биржах в ноябре была менее чем треть от среднего уровня ноября прошлого года. Поскольку за год на треть снизилась и мировая цена на сливочное масло, что влияет и на другие молочные продукты, их удешевление также может носить более устойчивый характер.

Снижение цен на продукты питания в ноябре не является типичным, поскольку обычно в это время они, наоборот, растут примерно на полпроцента.

Впрочем, снижение цен на сырьё не приводит к значительному падению средних потребительских цен на продукты питания, что подтверждается историческими примерами. Так, в 2015 году индекс цен на продовольственное сырьё S&P GSCI был на 22% ниже, чем в 2013 году, тогда как цены на продукты питания в Латвии в 2015 году по сравнению с 2013 годом снизились лишь на 1,7%.

Интересно также, что в 2019 году средние цены на продукты питания были лишь на 6,2% выше, чем в 2013 году, в то время как средняя брутто-зарплата за этот период выросла на 50,4%.