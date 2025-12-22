Бывший член правления государственного акционерного общества "Latvijas Dzelzceļš" (LDz) Мартиньш Кеньгис подал в отставку на фоне жалоб сотрудников на его поведение, которое они считали неуважительным и унизительным, сообщают общественные СМИ.

Подчиненные Кеньгиса обратились в Государственную инспекцию труда (ГИТ) и Бюро омбудсмена.

Кеньгис начал работу в правлении LDz в июле прошлого года после победы в конкурсе среди 32 претендентов и проработал год и четыре месяца. Его уход совпал с рассмотрением специально созданной комиссией LDz заявлений о мобинге и босинге со стороны Кеньгиса.

Совет LDz получил соответствующее заявление 10 октября, однако сотрудники ранее неоднократно обращались за помощью в ГИТ, начиная с января: первое заявление было зарегистрировано 22 января. Всего в инспекцию поступило 11 жалоб, две из которых были коллективными.

Руководитель региональной ГИТ, главный государственный инспектор Байба Шилберга отметила, что жалобы касались как частных разногласий, так и крайне недопустимых ситуаций, включая случаи физического давления. Эпизоды, описанные в жалобах, связаны с унижением, оскорбительными комментариями (в том числе по возрастному признаку) и непропорциональными требованиями к сотрудникам.

По результатам расследования ГИТ установила, что условия труда действительно не соответствовали нормам - сотрудники подвергались оскорблениям и их психическое здоровье находилось под угрозой. Инспекция обратила внимание работодателя на недопустимость таких условий. В ГИТ также отмечают растущую тенденцию - увеличивается количество сообщений об эмоционально нездоровых условиях труда, особенно в учреждениях госуправления и самоуправлений.