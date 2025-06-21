В Латвии электроэнергия в субботу будет почти в семь раз дороже, чем в Эстонии 1 2046

Дата публикации: 21.06.2025
Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в субботу по сравнению с пятницей упадет на 47,2% до 3,2 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет почти в семь раз дороже, чем в Эстонии, 20,10 евро за мегаватт-час, а в Финляндии ее стоимость будет той же, что и в Эстонии. Выше всего в этот день стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в Польше, где она составит 77,30 евро.

Самой высокой в Эстонии в 42,41 евро за мегаватт-час биржевая цена на электроэнергию была в ночь на субботу от полуночи до часа, а самой низкой буудет с 13 до 14 часов, когда она упадет до -10 евро. Стоимость электроэнергии будет отрицательной с 10 до 16 часов.

Автор - Юлия Баранская
