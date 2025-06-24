Завтра в Москву прибудет поезд, идущий по самому длинному маршруту в мире 1 1712

Бизнес
Дата публикации: 24.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Русский с корейцем - братья навек.

Русский с корейцем - братья навек.

Прямое беспересадочное сообщение между столицами РФ и КНДР будет осуществляться один раз в месяц.

На днях возобновлено прямое железнодорожное сообщение между столицей КНДР Пхеньяном и Хабаровском, административным центром Хабаровского края России.

В субботу в полдень в Хабаровск прибыл первый после пятилетнего перерыва поезд, который отправился из Пхеньяна 19 числа. Время в пути -- чуть более двух дней.

Прямое беспересадочное сообщение между двумя городами будет осуществляться один раз в месяц. Из Пхеньяна поезд отправляется 19 числа и прибывает в Хабаровск 21 числа, из Хабаровска -- 21 числа с прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца.

Как сообщалось ранее, пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном возобновилось 17 июня. Поезд, который в этот день отправился из столицы КНДР, прибудет в Москву 25 июня. Пхеньян-Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире. Расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч км, а время в пути -- 8 суток.

В РЖД отметили, что железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19.

Коридор купейного вагона внешне ничем не отличается от того, что привыкли видеть путешествующие поездами россияне. Разве что одеяла на полках ярких расцветок, но, насколько известно, единого стандарта для цвета постельного белья у РЖД нет, подобные одеяла могут попасться и в российском поезде, особенно если он не фирменный.

