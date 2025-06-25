Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На российских авиазаводах «мирового уровня» ОАК уволены 1500 человек 1 9411

Бизнес
Дата публикации: 25.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не все заказы удается выполнить в срок.

Не все заказы удается выполнить в срок.

Отрасль более всего страдает от введенных санкций.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая занимается производством военной и гражданской авиации, к 2030 году сможет конкурировать с ведущими мировыми авиапроизводителями — Boeing и Airbus, заявил глава госкорпорации Вадим Бадеха. «Я считаю, что ОАК и сейчас является компанией мирового уровня. По боевой авиации мы уже не уступаем мировым лидерам, а где-то даже превосходим. А по гражданке, с выходом на ритмичное производство новых лайнеров, через пять лет мы не будем уступать ни Boeing, ни Airbus по эффективности, по всем ключевым направлениям», — сказал Бадеха в интервью РБК.

Топ-менеджер отметил, что Boeing и Arbus будут превосходить ОАК по занятому объему рынка, но по другим параметрам российская корпорация «должна быть на уровне конкурентоспособности». Это касается, в частности, разработок, производственной эффективности и уровня удовлетворенности заказчиков. Также Бадеха подчеркнул, что «ни у кого» нет такой широкой номенклатуры, как у ОАК. «У нас есть и турбовинтовые самолеты, и реактивные гражданские лайнеры, и истребительная авиация, и военно-транспортная авиация, и специальная, и разведывательная, и т.д. Вся авиационная номенклатура в одной стране», — заключил топ-менеджер.

ОАК входит в «Ростех» и отвечает, в том числе, за разработку отечественных пассажирских самолетов — Sukhoi Superjet 100 и МС-21. После начала полномасштабной войны в Украине США и ЕС ввели санкции против гражданской авиации России, запретив поставки в страну готовых лайнеров и авиазапчастей. Также было запрещено обслуживание находящихся в распоряжении российских авиакомпаний самолетов. В ответ на это правительство утвердило Комплексную программу развития авиаотрасли (КПГА), которая изначально предполагала, что к 2030 году авиаперевозчики получат больше тысячи отечественных лайнеров. Однако за три года войны авиазаводы выпустили только пять новых самолетов — три Ту-214 и два Ил-96-300. При этом начало серийного выпуска Superjet и MC-21 несколько раз откладывалось и последний раз было перенесено на 2026 год.

На фоне провала попытки возродить авиастроение в России и вывести его на уровень, которого страна не видела со времен СССР, глава ОАК объявил об увольнении 1,5 тысяч человек в рамках «программы по оптимизации численности управленческого персонала». При этом чистка не должна затронуть конструкторские бюро, а ее цель — повысить производительность труда в корпорации на 30% к 2030 году.

×
Читайте нас также:
#промышленность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
52
12
2
8
6
9

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео