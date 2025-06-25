Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая занимается производством военной и гражданской авиации, к 2030 году сможет конкурировать с ведущими мировыми авиапроизводителями — Boeing и Airbus, заявил глава госкорпорации Вадим Бадеха. «Я считаю, что ОАК и сейчас является компанией мирового уровня. По боевой авиации мы уже не уступаем мировым лидерам, а где-то даже превосходим. А по гражданке, с выходом на ритмичное производство новых лайнеров, через пять лет мы не будем уступать ни Boeing, ни Airbus по эффективности, по всем ключевым направлениям», — сказал Бадеха в интервью РБК.

Топ-менеджер отметил, что Boeing и Arbus будут превосходить ОАК по занятому объему рынка, но по другим параметрам российская корпорация «должна быть на уровне конкурентоспособности». Это касается, в частности, разработок, производственной эффективности и уровня удовлетворенности заказчиков. Также Бадеха подчеркнул, что «ни у кого» нет такой широкой номенклатуры, как у ОАК. «У нас есть и турбовинтовые самолеты, и реактивные гражданские лайнеры, и истребительная авиация, и военно-транспортная авиация, и специальная, и разведывательная, и т.д. Вся авиационная номенклатура в одной стране», — заключил топ-менеджер.

ОАК входит в «Ростех» и отвечает, в том числе, за разработку отечественных пассажирских самолетов — Sukhoi Superjet 100 и МС-21. После начала полномасштабной войны в Украине США и ЕС ввели санкции против гражданской авиации России, запретив поставки в страну готовых лайнеров и авиазапчастей. Также было запрещено обслуживание находящихся в распоряжении российских авиакомпаний самолетов. В ответ на это правительство утвердило Комплексную программу развития авиаотрасли (КПГА), которая изначально предполагала, что к 2030 году авиаперевозчики получат больше тысячи отечественных лайнеров. Однако за три года войны авиазаводы выпустили только пять новых самолетов — три Ту-214 и два Ил-96-300. При этом начало серийного выпуска Superjet и MC-21 несколько раз откладывалось и последний раз было перенесено на 2026 год.

На фоне провала попытки возродить авиастроение в России и вывести его на уровень, которого страна не видела со времен СССР, глава ОАК объявил об увольнении 1,5 тысяч человек в рамках «программы по оптимизации численности управленческого персонала». При этом чистка не должна затронуть конструкторские бюро, а ее цель — повысить производительность труда в корпорации на 30% к 2030 году.