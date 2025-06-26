Аукцион отчаяния? Вагоны «LDz Cargo» из Украины распродают по частям

Дата публикации: 26.06.2025
Дочернее предприятие ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) — ООО "LDz Cargo" сегодня на открытом устном аукционе вновь предложит приобрести 66 подержанных грузовых вагонов, находящихся на территории Украины, говорится в сообщении компании в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", пишет ЛЕТА.

Вагоны будут проданы в пяти лотах.

В частности, 33 вагона будут выставлены с начальной ценой аукциона в 143 900 евро, шаг аукциона составит 5000 евро. Ещё 22 вагона — с начальной ценой в 134 200 евро и тем же шагом. Пять вагонов будут продаваться с начальной ценой в 31 200 евро и шагом в 2000 евро.

Также три вагона будут выставлены с начальной ценой в 19 500 евро, а ещё три — с 13 200 евро. Шаг аукциона для обеих этих лотов составит 1000 евро.

В условиях аукциона указано, что вагоны построены в период с 1985 по 1991 год, а последний капитальный ремонт проходили в 2020 году. Вагоны находятся на пяти разных железнодорожных станциях Украины, однако их точное местоположение и комплектация могут измениться.

Аукцион пройдёт сегодня в 11:00 на платформе "Microsoft Teams".

Ранее ЛЕТА уже сообщала, что предыдущие аукционы по продаже этих 66 вагонов не дали результатов, так как на участие не подался ни один претендент.

Тогда вагоны продавались одним лотом, а стартовая цена изначально составляла 660 000 евро, затем была снижена до 427 200 евро и 342 000 евро.

Оборот "LDz Cargo" в прошлом году составил 100,365 млн евро, что на 25,3% меньше, чем в 2023 году, а прибыль компании значительно сократилась — до 29 219 евро.

"LDz Cargo" входит в концерн LDz, в который также входят "LatRailNet" (определение инфраструктурных сборов и распределение мощностей железнодорожной инфраструктуры), предприятие по ремонту и обслуживанию подвижного состава "LDz ritošā sastāva serviss", охранная компания "LDz apsardze" и логистическая компания "LDz loģistika".

Правительство в среду, 25 июня, поддержало подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, предусматривающий прекращение участия LDz в "LDz ritošā sastāva serviss" и "LDz loģistika". Также в концерн LDz планируется включить в качестве дочернего предприятия национального реализатора проекта "Rail Baltica" в Латвии — ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL).

Консолидацию трёх дочерних предприятий LDz планируется завершить до конца 2025 года. Распоряжение о включении EDzL в концерн LDz планируется принять в течение следующего года, а полное объединение LDz и EDzL предполагается осуществить к концу 2028 года.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
