Германия и Италия сталкиваются с возрастающим давлением со стороны общественных организаций и политиков, призывающих вернуть свои золотые запасы из хранилищ Федерального резервного банка Нью-Йорка. Поводом стали как усилившаяся геополитическая нестабильность, так и неоднократные нападки президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США. Об этом сообщает Financial Times.

Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) направила официальные обращения в министерства финансов и центральные банки Германии и Италии, предложив пересмотреть целесообразность хранения значительных объемов золота за океаном. «Мы глубоко обеспокоены тем, что Дональд Трамп может подорвать независимость Федерального резервного банка. Мы настоятельно рекомендуем вернуть немецкое и итальянское золото на родину, чтобы обеспечить полный контроль со стороны европейских центральных банков», — заявил президент TAE Михаэль Йегер.

Схожую позицию выразил бывший депутат Европарламента от партии Die Linke Фабио Де Маси, ныне представляющий левопопулистскую партию BSW. В беседе с FT он указал, что «в нынешние неспокойные времена» есть веские основания переместить больше золотых резервов в Европу.

Поддержал эти призывы и Петер Гаувайлер, экс-депутат от Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии. Он подчеркнул, что Бундесбанк не должен идти на уступки в вопросе хранения национальных резервов: «Нам стоит задаться вопросом, стало ли хранение золота за рубежом безопаснее за последние десять лет. Ответ очевиден — мир стал менее стабильным».

Петер Берингер, эксперт по драгоценным металлам и депутат Бундестага от партии Альтернатива для Германии, отметил, что золото должно храниться в условиях, исключающих внешние риски. «Золото — это актив последней инстанции для центральных банков. В кризисные времена важно не только юридическое, но и физическое владение им», — заявил он. При этом Берингер подчеркнул, что его позиция не связана с нынешней администрацией США.

По данным Всемирного золотого совета, Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по объему золотых резервов, владея 3352 и 2452 тоннами золота соответственно. Обе страны хранят значительную часть этих запасов в Федеральном резерве в Нью-Йорке — более трети от общего объема. По оценке FT, рыночная стоимость хранящегося в США золота превышает 245 миллиардов долларов.

В заявлении для FT Бундесбанк сообщил, что регулярно пересматривает стратегию размещения своих золотых резервов на основе руководящих принципов, утвержденных в 2013 году. Эти принципы учитывают не только вопросы безопасности, но и ликвидности, чтобы золото можно было оперативно реализовать или обменять в случае необходимости. При этом в Бундесбанке отметили, что Федеральный резерв Нью-Йорка остается «надежным партнером» в деле хранения золота.

Банк Италии, канцелярия премьер-министра Джорджии Мелони и министерство финансов Германии от комментариев отказались.