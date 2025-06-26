В мае потребительские цены в Латвии по сравнению с апрелем снизились на 0,1%, а годовая инфляция составила 3,6% по сравнению с 3,9% в апреле.

Как поведение латвийских цен оценивают местные экономисты?

Оскар Нилс Малниекс, экономист:

— Дефляция в мае наблюдается крайне редко и в прошлом происходила в основном в годы кризисов. Однако по сравнению с маем прошлого года уровень цен все еще растет.

Больше всего на снижение общего уровня цен в мае повлиял транспортный сектор — падение составило 3,1%, в основном из–за подешевевшего топлива. Цены на продукты питания росли, но не стремительно. Давление оказывало подорожание кофе. В летние месяцы в магазинах обычно появляется урожай местного производства, что постепенно снижает общий уровень инфляции. В этом году снижение цен на выраженно сезонные товары, такие как овощи и фрукты, началось раньше — в мае цены на овощи упали почти на 11%.

В конце мая представители государственного и частного сектора подписали меморандум о повышении доступности продуктов питания. С одной стороны, цель этого соглашения благородна — если в результате самые дешевые товары в каждой группе действительно подешевеют, это станет поддержкой для менее обеспеченной части общества, которая тратит значительную часть доходов на еду.

Положительно и то, что подписание меморандума отсрочило продвижение инициативы о регулировании торговой наценки на продукты. С другой стороны, вряд ли это приведет к снижению среднего уровня цен на еду. Сам по себе факт необходимости наличия одного самого дешевого товара в каждой категории не означает, что уже существующие дешевые товары подешевеют. То, насколько цены на эти товары действительно снизятся, будет зависеть от возможностей и доброй воли розничных торговых точек.

Даже если цены на товары из меморандума снизятся, это может произойти за счет повышения цен на другие товары, что в статистике может выразиться как рост инфляции на продукты в целом. Кроме того, эффективность идеи сравнения цен будет зависеть от желания и способности потребителя планировать покупки и обходить разные магазины в поисках выгодных цен.

Петерис Страутиньш, экономист:

— После продолжительного периода нестабильности ценовая ситуация начинает успокаиваться. Снижение стоимости жизни в это время возможно, но нетипично, в отличие от июля и августа. Одна из причин — нетипичное для сезона снижение цен на одежду — обычно в мае она дорожает примерно на полпроцента. Однако главный фактор — падение транспортных расходов на 3,1% (в то время как обычно они снижаются лишь на 0,15%), чему способствовало удешевление топлива.

Так как бонусные скидки и купоны затрудняют точную фиксацию хронологии снижения цен, часть этого падения могла произойти раньше, но в общем направлении изменения стоимости топлива сомнений нет. Цена бензина на биржах по–прежнему колеблется вокруг уровня, достигнутого в сентябре прошлого года, и хотя динамика нефти и нефтепродуктов может различаться, дизель в этом году в мире стал дешевле. В годовом сравнении изменения цен на оба вида топлива схожи.

Цены на продукты питания (без учета безалкогольных напитков) в мае снизились на 0,2%. Это может быть связано с желанием пищевой отрасли снизить политическое давление. Однако вряд ли этим можно объяснить падение цен на овощи на 6,4%, так как сезонное удешевление этих товаров обычно начинается в июне. Май, таким образом, дал покупателям передышку, однако в последующие месяцы годовая инфляция вряд ли существенно снизится.