Лев поднял лапки: Болгария переходит на евро 1 1085

Бизнес
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Братья-славяне заслужили кириллицу на банкнотах.

Братья-славяне заслужили кириллицу на банкнотах.

30% населения страны живет за чертой бедности, что является самым высоким показателем бедности в ЕС.

Институты ЕС дали Болгарии зеленый свет на вступление в еврозону в январе следующего года. Но у жителей страны по-прежнему есть опасения по поводу перехода к единой европейской валюте.

Болгария сделала еще один шаг к переходу на евро. Комитет по экономическим и валютным вопросам Европарламента большинством голосов одобрил отчет о готовности страны присоединиться к еврозоне с первого января 2026 года.

Доклад представила Ева Майдел, болгарский депутат от партии ГЕРБ. Этот отчет является третьим важным документом после рекомендаций Европейского Центробанка и Еврокомиссии, которые уже дали Софии "зеленый свет" на переход к единой европейской валюте.

В самой Болгарии есть как сторонники, так и противники евро. Последние опасаются роста цен и инфляции. Майдел призвала сограждан к единству.

Ева Майдел, болгарский евродепутат от ЕНП: "Я очень надеюсь, что проевропейские силы смогут объединиться, чтобы обеспечить стабильную ситуацию и плавное введение евро в Болгарии". Обрести политическую стабильность Болгария пытается с 2020 года. За пять последних лет в этой балканской стране прошло семь выборов в законодательные органы власти, и сменилось несколько правительств.

Бывший правоцентристский премьер-министр и многолетний лидер ГЕРБ Бойко Борисов был вынужден уйти в отставку в 2013 году, отчасти из-за политики жесткой экономии, которую его правительство проводило в рамках подготовки к вступлению страны в еврозону.

Сегодня государственные финансы Болгарии находятся в порядке, а государственный долг и дефицит значительно ниже Маастрихтских критериев. Однако рост цен продолжает беспокоить болгарскую общественность. Инфляция достигла 3,5 %. По данным Евростата, 30% населения живет за чертой бедности, что является самым высоким показателем бедности в ЕС.

"Многие болгары считают, что после вступления в еврозону страна потеряет свою экономическую независимость, а уровень жизни ухудшится", - говорит Антоанета Христова, член Болгарской академии наук. "Эти настроения особенно сильны из-за непопулярности нынешней политической элиты, включая фракции, выступающие за ЕС".

Яростный противник евро - президент Болгарии Румен Радев, предложивший провести референдум по вопросу о валюте. Инициатива была отвергнута проевропейским большинством в парламенте, которое обвинило Радева в том, что он действует в интересах Москвы. Многие наблюдатели считают, что антиевропейские настроения разжигает Россия.

Ева Майдел, болгарский евродепутат от ЕНП: "Это те чувства и переживания, на которые нам, политикам, необходимо обратить внимание. И работать с этим. Мы должны заботиться о группе людей, испытывающих это беспокойство. Однако есть и другой момент. И речь идет о манипуляции, к которой прибегали некоторые деятели, включая президента Радева, чтобы использовать в своих интересах опасения людей".

Официальное решение о приеме Болгарии в европейский валютный союз должно быть утверждено 8 июля на заседании Совета Евросоюза на уровне министров финансов.

