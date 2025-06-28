Пилюля от Трампа: европейцы будут доплачивать за лекарства для американцев?

Производители лекарств могут поднять цены в Европе, чтобы компенсировать потери от давления на фармрынок в США.

Фармацевтические компании в США оказались под давлением: Дональд Трамп хочет, чтобы цены на лекарства в Америке были такими же, как в других странах, в том числе в Европе. Он уже подписал указ, который призывает производителей добровольно снизить стоимость препаратов. В противном случае им грозят жёсткие меры со стороны государства.

Advisory.com отмечает, что сейчас американцы платят примерно в три раза больше за брендовые лекарства, чем жители стран Евросоюза. Но именно США приносят фармкомпаниям основную часть прибыли — около 75 процентов. Поэтому, если США начнут добиваться более низких цен, компаниям придётся искать, где восполнить потери.

Эксперты предупреждают: в такой ситуации фармпроизводители могут поднять цены на свои препараты в Европе, чтобы компенсировать снижение доходов в США. Особенно это может коснуться новых и дорогих лекарств.

Пока никаких конкретных решений не принято. Компании ведут переговоры с правительством, но обсуждения идут на общих уровнях, без деталей. Некоторые считают, что указ Трампа может быть оспорен в суде. Но при этом есть риск попасть под критику администрации, если они не пойдут навстречу.