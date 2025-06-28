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Во второй этап конкурса на пост главы airBaltic прошли 8 претендентов со всего мира 0 490

Бизнес
Дата публикации: 28.06.2025
LETA
Во второй этап конкурса на пост главы airBaltic прошли 8 претендентов со всего мира

Во второй этап конкурса на пост главы airBaltic прошли 8 претендентов со всего мира В конкурсе на должность исполнительного директора латвийской национальной авиакомпании airBaltic в следующий этап отобраны восемь кандидатов, сообщил председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

По его словам, процесс подбора нового руководителя продолжается, и комиссия уже рассмотрела более 40 заявок от претендентов из почти 30 стран.

Комиссия выбрала восемь соискателей, которые продемонстрировали высокую профессиональную компетентность, опыт и стратегическое видение, соответствующее требованиям airBaltic.

Следующий этап включает подробные интервью, оценку управленческих навыков, личностный анализ и другие методы отбора. В этом процессе компанию поддерживает внешний партнёр — кадровое агентство Talentor Latvia, выбранное по результатам конкурса. Это, по словам Мартынова, обеспечивает объективный взгляд и профессиональную оценку.

Он также отметил, что данный этап может занять до двух месяцев, по итогам которых комиссия примет решение о продвижении кандидатов в третий этап отбора.

Ранее сообщалось, что конкурс был объявлен 30 апреля, но размер будущего вознаграждения в объявлении не указывался. Совет airBaltic ранее заявлял, что размер зарплаты будет определяться индивидуально с выбранным кандидатом. В 2024 году бывший руководитель airBaltic Мартин Гаус получил 838 568 евро.

До завершения конкурса компанию продолжает возглавлять временно исполняющий обязанности исполнительного директора и директор по операционной деятельности Паулс Цалитис.

Совет airBaltic 7 апреля 2024 года принял решение отстранить от должности прежнего руководителя компании Мартина Гауса, занимавшего этот пост с 1 ноября 2011 года.

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#кадры #конкурс красоты #airbaltic
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