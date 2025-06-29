Тупик на рынке труда: работодатели борются за одних и тех же специалистов

Мы ощущаем это каждый день — ситуация непростая, и самое печальное, что, похоже, лучше не будет. Конкуренция за профессионалов усиливается, а их становится всё меньше — такую реальность с точки зрения работодателей описывает предприниматель и исполнительный директор SIA “Ecolead” Каспарс Фогелманис.

В передаче канала TV24 «Пресс-клуб» он признал, что общество стареет, многолетние сотрудники выходят на пенсию или просто больше не хотят трудиться, а молодого поколения не хватает — либо молодых нет вообще, либо они учились на специальностях, которые не востребованы в отрасли. Эта тенденция создаёт серьёзные вызовы, требующие срочных решений.

Региональный контекст

Калнциемс — это индустриальная зона, промышленная среда, где с советских времён фабрики находятся рядом друг с другом, а местных жителей ровно столько, сколько есть. Неподалёку находятся Елгава и Тукумс, где тоже развиваются предприятия — все в этом небольшом регионе конкурируют за одних и тех же специалистов, и это крайне сложно, подчёркивает предприниматель.

По его мнению, самая тяжёлая ситуация с нехваткой инженеров, технических работников и практиков: «Предприятия пытаются заменить людей роботами, автоматизировать процессы, повысить эффективность, но за этой автоматизацией тоже нужно следить и управлять — а для этого требуются знания и умение думать». Такая ситуация заставляет искать новые решения, чтобы обеспечить непрерывность производства.

Роль работников и взгляд в будущее

Сегодня крайне важно, чтобы сотрудник хотел думать и хотел работать, говорит Фогелманис — всё остальное мы организуем и сделаем вместе, резюмирует он. Предприниматель подчёркивает, что мотивация и стремление развиваться — критически важные факторы, ведь внедрение технологий требует не только технических знаний, но и творческой составляющей.

Такой подход может помочь преодолеть нынешнюю нехватку профессионалов, однако это требует долгосрочных инвестиций в образование и условия труда. Фогелманис добавляет, что без этого понимания предприятия рискуют потерять конкурентоспособность в регионе.