Безье ликует: рынок победил в национальном телеконкурсе «Ваш самый прекрасный рынок»

Рынок Безье был в числе трех финалистов этого года. Жители и гости города во главе с мэром собрались на рынке в полдень в ожидании результатов конкурса.

Этот телевизионный конкурс с 2018 года проводит новостная программа главного французского телеканала TF1 совместно с региональной прессой.

После предварительного отбора телеканал в своих новостных программах в 13:00 показывает репортажи о 25-ти рынках-участниках, а зрители могут проголосовать за свой любимый рынок на специальном веб-сайте.

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Крытый рынок Безье Les Halles был построен в 1891 году и полностью отреставрирован в 1987 году. Еще одна масштабная реставрация закончилась осенью прошлого года.

Рыночные залы сохранили свою архитектуру в стиле Бальтара: металлическую конструкцию, колонны, скульптуры, каменные двери и внушительную крышу. Здание рынка имеет статус исторического монумента.

Общая площадь рынка - 2800 м². По сути, это крупнейший магазин свежих продуктов в городе. Внутри расположены различные продуктовые лавки: пекарни, кондитеры, сыроделы, мясники, кейтеринговые компании, торговцы рыбой, зеленью, продавцы птицы, магазины деликатесов и органических продуктов, бары, кафе, виноторговцы и многое другое. Широко представлена местная гастрономия. Не говоря уже о барах и ресторанах, где царит теплая и дружеская атмосфера.