Глава аэропорта Риги в прошлом году неплохо заработала

Председатель правления аэропорта Риги Лайла Одиня в прошлом году на своей должности заработала 121 130 евро, что на 0,2% или 223 евро больше, чем в 2023 году, свидетельствует поданная ею декларация государственного должностного лица, пишет ЛЕТА.

Одиня также задекларировала пенсию в размере 22 231 евро от Государственного агентства социального страхования, 143 евро процентов от "Swedbank" и 12 евро процентов от "Luminor Bank".

К концу 2024 года у председателя правления аэропорта Риги было накоплено 12 000 евро наличными средствами.

Задолженность, превышающая 20 минимальных месячных зарплат, на конец 2024 года составляла у Одини 127 000 евро — на 3000 евро меньше, чем годом ранее.

Также на конец прошлого года Одиня владела долями в ООО "AOC" на сумму 5680 евро по номиналу. По данным "Firmas.lv", она является единственным владельцем этой компании.

Кроме того, в собственности у неё остаётся недвижимость и квартира в Риге, а в пользовании — автомобиль марки "Škoda" 2022 года выпуска.

В 2023 году Лайла Одиня заработала на посту председателя правления аэропорта Риги 120 907 евро.

Как сообщалось ранее, Одиня занимает пост председателя правления аэропорта Риги с апреля 2020 года, а до этого с мая 2018 года была членом совета предприятия.

В прошлом году в аэропорту Риги было обслужено 7,12 миллиона пассажиров — на 7,4% больше, чем в 2023 году. Однако по сравнению с допандемийным 2019 годом это на 8,7% меньше.

Аэропорт Риги — крупнейший авиаузел в странах Балтии.