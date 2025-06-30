Глава Банка Латвии в прошлом году заработал более 220 тысяч евро

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в прошлом году получил доходы в общей сумме 221 943 евро, свидетельствует его декларация государственного должностного лица, пишет ЛЕТА.

В частности, за работу в Банке Латвии Казакс заработал 197 177 евро. В декларации указано, что выплаченная Банком Латвии зарплата включает компенсацию за накопленный и неиспользованный отпуск за предыдущие годы в размере 19 241 евро, которую Банк Латвии выплатил 20 декабря 2024 года в связи с окончанием срока полномочий президента Банка Латвии.

Кроме того, Казакс получил пенсию от Государственного агентства социального страхования (ГАСС) в размере 18 811 евро.

В виде процентов от Министерства финансов за государственные сберегательные облигации Казакс в прошлом году получил 1925 евро, а также 570 евро процентов от двух банков. Дивиденды от датской компании "Pandora" составили 133 евро.

Ещё 39 293 норвежские кроны, или 3328 евро, Казакс получил от продажи имущества. В декларации поясняется, что поручение на продажу 265 акций компании "Subsea 7" было подано 29 декабря 2023 года, а расчётная дата — 2 января 2024 года.

На конец 2024 года у Казакса были сбережения в трёх банках.

В "Luminor Bank" его сбережения составляли 10 131 евро, в британском "Lloyds Bank" — 6655 фунтов стерлингов, или 7779 евро.

Также в "Swedbank" у Казакса было 149 410 евро. В декларации указано, что сумма безналичных сбережений в "Swedbank" включает также пособие в размере 59 962 евро, которое Банк Латвии выплатил 20 декабря 2024 года согласно закону о Банке Латвии в связи с окончанием срока полномочий президента. Однако после повторного назначения Казакса президентом Банка Латвии в феврале 2025 года выплата пособия была отменена, и сумма в размере 59 962 евро была возвращена Банку Латвии.

В прошлом году Казакс приобрёл государственные сберегательные облигации на сумму 51 500 евро. В конце года в его собственности находились облигации на сумму 71 500 евро.

Кроме того, ему принадлежали 500 акций шведской компании "Fingerprint Cards" с номинальной стоимостью 17,5 шведских крон, или 1,58 евро, 55 акций датской компании "Pandora" с общей номинальной стоимостью 72 435 датских крон, или 10 110 евро, а также 32,45 приватизационных сертификата ООО "Управляющий государственными активами "Possessor"".

На конец прошлого года в собственности Казакса находился автомобиль "Volvo XC90" 2013 года выпуска, земельный участок в Ницском крае и другая недвижимость в Риге.

В 2023 году зарплата Казакса в Банке Латвии составила 161 947 евро.