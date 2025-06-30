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Грузов нет, зарплата есть: сколько в прошлом году заработал глава железной дороги Латвии 5 3889

Бизнес
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Грузов нет, зарплата есть: сколько в прошлом году заработал глава железной дороги Латвии
ФОТО: LETA

Действующий председатель правления ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Артис Гринбергс, который с июня 2024 года исполнял обязанности временного председателя правления LDz, а в конце февраля этого года был назначен на должность председателя правления, в прошлом году получил в компании вознаграждение в размере 80 668 евро, свидетельствует его поданная декларация должностного лица за 2024 год, пишет ЛЕТА.

Одновременно в прошлом году Гринбергс получил 9808 евро, занимая пост председателя совета АО "Pasažieru vilciens", а также 8550 евро в должности заместителя председателя совета АО "Sakret Holdings". Кроме того, он получил 79 евро процентов от "Swedbank".

На конец 2024 года безналичные накопления Гринбергса в "Swedbank" составляли 11 712 евро.

Также у председателя правления LDz на конец прошлого года было в совместной собственности два недвижимых имущества в Салдусе и автомобиль марки "Volvo XC90" 2009 года выпуска.

Долговые обязательства и займы, превышающие установленный Кабинетом министров порог в размере 20 минимальных месячных зарплат, в декларации Гринбергса не указаны.

Как ранее сообщалось, в июне прошлого года Гринбергс был временно назначен на пост председателя правления LDz до объявления результатов конкурса.

А в конце февраля этого года он был утверждён в должности председателя правления LDz.

Оборот концерна LDz в прошлом году составил 233,738 миллиона евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году, а убытки концерна увеличились многократно — до 39,438 миллиона евро.

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#железная дорога #декларация
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(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го июля

    А что тут собственно удивляться, в трудной и неравной борьбе с оккупационным режимом, латыши создали кормушку исключительно для себя и теперь ею пользуются. Все остальные должны быть благодарны за то, что обязаны законопослушно и своевременно уплачивая налоги, наполнять эту кормушку.

    55
    2
  • VS
    Vad Sorry
    30-го июня

    Вот так распил и идёт, компания убыточная , людей увольняют, получил. 80000 штук, а ещё там где-то советник , председатель и тому подобное , короче дурдом, а кто это всё оплачивает?

    77
    2
  • F
    FOXBAT
    30-го июня

    Вы не забывайте - он же для Латвии старается... "Заключает" договора о транзите грузов, "создаёт" рабочие места.... Поэтому и зарплата соответствующая... Совсем себя не бережёт парень, на износ "работает"...

    73
    2
  • A
    Aleks
    30-го июня

    Ещё один небедствующий латыш😂😂😂

    140
    2
  • lg
    lo gos
    30-го июня

    кругом сплошные пидорасы

    112
    1
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