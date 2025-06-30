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Латышский патриотизм в магазине улетучивается при разнице в цене в 20% - Данусевич 6 2841

Бизнес
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Латышский патриотизм в магазине улетучивается при разнице в цене в 20% - Данусевич
ФОТО: pixabay

Патриотизм латышей укладывается в 20% разницы в цене, заявил в эфире TV24 президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, пишет Neatkarīgā. Он подчеркнул чрезмерное отношение к продуктам питания и отметил, что в Латвии не всё так плохо — доля мяса латвийского происхождения в магазинах превышает 90%, и аналогично хорошие показатели наблюдаются и по другим товарам.

"При наших зарплатах большинство выберет более дешевый товар — например, томаты. Как мне могут внушить взять латвийский товар, если он вдвое дороже, а рядом дешевле?" — задался вопросом один из зрителей TV24.

Данусевич объяснил, что маркетинг работает не всегда в пользу латвийского производителя, а скорее — в пользу крупного торговца.

"Но если бы за счёт средств ЕС, государства или самих производителей — кооперативов, например — продвигалась идея, что латвийский помидор всё же вкуснее, мы могли бы добиться реального оборота хотя бы с целью развития местного овощеводства. Будем патриотами! Но станет ли покупатель таким патриотом в реальной жизни, в магазине?" — спросил журналист.

"Патриотизм укладывается в 20% разницы в цене. Если разница больше — это уже вопрос благосостояния. Если ты зарабатываешь более 10 000 евро в месяц, ты можешь не смотреть на цену и покупать, что хочешь — быть стопроцентным латвийским патриотом и брать любой латвийский товар по любой цене", — отметил Данусевич.

Он добавил, что иногда разница в цене не 20%, а значительно больше, и задал риторический вопрос — возможно ли, что под маркой "Выращено в Латвии" производители просто завышают цену?

Данусевич напомнил, что Латвия — страна ЕС, и отношение к продуктам у нас часто чрезмерное. В пример он привёл коллегу, которая заметила, что в Эстонии акцент сделан лишь на продуктах эстонского и украинского происхождения — в знак поддержки Украины.

"Мы не жалуемся на дороговизну импортного мяса, потому что в основе — латвийское мясо. В некоторых сетях его доля превышает 90%. Аналогичная ситуация с яйцами, хотя украинские иногда вызывают недовольство из-за отличий в стандартах. Единственный вопрос — почему молоко у нас дороже, чем у соседей? Это старая проблема. В 2016 году Сейм рассматривал конкурентоспособность молока, но за девять лет ничего не изменилось", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что 27 мая был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Он предусматривает создание продуктовой корзины с низкими ценами, внедрение инструмента для сравнения цен и увеличение доли местной продукции в магазинах. Отдельные торговые сети уже начали внедрение этой корзины, где в каждой из десяти категорий товаров будет представлен как минимум один товар с наименьшей ценой, с регулярной ротацией ассортимента.

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#цены #торговля #продукты
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(6)
  • З
    Злой
    30-го июня

    После того что сделали за последние 3 года я больше латвийский товар не покупаю.

    48
    2
  • Д
    Дед
    30-го июня

    Никакие 20% я не высчитываю, беру, что дешевле, того же качества. Если попадается, произведенный в Латвии- особый контроль, потому как свежи в памяти огурцы 2 евро за штуку, когда цена остальных 2.50 за кг.

    47
    1
  • lg
    lo gos
    30-го июня

    патриотизм - это когда пидорасы ходят по улицам,рекламируя непотребства ?

    64
    2
  • А
    Алекс
    lo gos
    30-го июня

    Не находишь странным,что непотребства рекламируют лично тебе?Свой свояка видит издалека

    2
    27
  • БТ
    Бесс Толковый
    30-го июня

    Интересно, а как изменятся цены сейчас, когда к власти в Риге пришли, мягко выражаясь - пид...доы?

    61
    2
  • A
    Aleks
    30-го июня

    Самые ширые патриоты получают в Латвии сотни тысяч в год ,имеют дома за миллион и ездят на крутых тачках ,работая в госуправлении. Эти больше всех любят дойную коровку Латвию,но больше они любят совсем не ее,а там где комфортно,тепло и радостно жить,поэтому в час Х они обычно и испаряются как будто их и не было .

    92
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