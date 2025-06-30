Латышский патриотизм в магазине улетучивается при разнице в цене в 20% - Данусевич

Патриотизм латышей укладывается в 20% разницы в цене, заявил в эфире TV24 президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, пишет Neatkarīgā . Он подчеркнул чрезмерное отношение к продуктам питания и отметил, что в Латвии не всё так плохо — доля мяса латвийского происхождения в магазинах превышает 90%, и аналогично хорошие показатели наблюдаются и по другим товарам.

"При наших зарплатах большинство выберет более дешевый товар — например, томаты. Как мне могут внушить взять латвийский товар, если он вдвое дороже, а рядом дешевле?" — задался вопросом один из зрителей TV24.

Данусевич объяснил, что маркетинг работает не всегда в пользу латвийского производителя, а скорее — в пользу крупного торговца.

"Но если бы за счёт средств ЕС, государства или самих производителей — кооперативов, например — продвигалась идея, что латвийский помидор всё же вкуснее, мы могли бы добиться реального оборота хотя бы с целью развития местного овощеводства. Будем патриотами! Но станет ли покупатель таким патриотом в реальной жизни, в магазине?" — спросил журналист.

"Патриотизм укладывается в 20% разницы в цене. Если разница больше — это уже вопрос благосостояния. Если ты зарабатываешь более 10 000 евро в месяц, ты можешь не смотреть на цену и покупать, что хочешь — быть стопроцентным латвийским патриотом и брать любой латвийский товар по любой цене", — отметил Данусевич.

Он добавил, что иногда разница в цене не 20%, а значительно больше, и задал риторический вопрос — возможно ли, что под маркой "Выращено в Латвии" производители просто завышают цену?

Данусевич напомнил, что Латвия — страна ЕС, и отношение к продуктам у нас часто чрезмерное. В пример он привёл коллегу, которая заметила, что в Эстонии акцент сделан лишь на продуктах эстонского и украинского происхождения — в знак поддержки Украины.

"Мы не жалуемся на дороговизну импортного мяса, потому что в основе — латвийское мясо. В некоторых сетях его доля превышает 90%. Аналогичная ситуация с яйцами, хотя украинские иногда вызывают недовольство из-за отличий в стандартах. Единственный вопрос — почему молоко у нас дороже, чем у соседей? Это старая проблема. В 2016 году Сейм рассматривал конкурентоспособность молока, но за девять лет ничего не изменилось", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что 27 мая был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Он предусматривает создание продуктовой корзины с низкими ценами, внедрение инструмента для сравнения цен и увеличение доли местной продукции в магазинах. Отдельные торговые сети уже начали внедрение этой корзины, где в каждой из десяти категорий товаров будет представлен как минимум один товар с наименьшей ценой, с регулярной ротацией ассортимента.